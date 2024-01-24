Piloto capixaba investe em treino mental para "voar baixo" na temporada

Hugo Cibien realiza treinamento psicológico com Jairo Tadeu Guerra, especialista em trabalhos de concentração Crédito: Divulgação

Assim como a preparação física, cuidar da parte mental é essencial para o sucesso de um piloto nas pistas. Afinal, dirigir um carro a 250 km/h e disputar centésimos de segundo é tarefa que exige uma condição de concentração, velocidade de reação e, sobretudo, da qualidade dos pensamentos e tomada de decisões.

Por isso, o piloto capixaba Hugo Cibien está investindo no Neurofeedback, um treinamento que ensina ao cérebro padrões mais funcionais às tarefas ou demandas do ambiente. A partir dos sinais emitidos pelo próprio cérebro, mostrados na tela do computador, a pessoa aprende a gerar padrões cerebrais adequados à atividade, mantendo a concentração e foco, reduzindo estados de ansiedade e melhorando a qualidade de vida.

Quem realiza a preparação do piloto é o psicólogo Jairo Tadeu Guerra, que destaca que a preparação mental é fundamental em qualquer atividade e revel uma melhora no desempenho do atleta. “Em poucos meses de treino já percebemos uma evolução fantástica que o fez se destacar ao nível nacional e chegar a Stock Car”.

Hugo Cibien usando o capacete que detecta os sinais do cérebro Crédito: Divulgação

Em sessões de 50 minutos por dia, o objetivo é ajustar a ativação para manter o seu rendimento mais estável do início ao fim das baterias. Em 2024, Hugo continuará a fazer o treinamento de Neurofeedback, ajustando as demandas em cada categoria diferente que ele participará nesta temporada.