Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vai bombar

Vila Velha recebe Festival infantil de bodyboarding

O 'Biscompete', como é chamado, ofertará aulas gratuitas para as crianças de 7 a 17 anos da do projeto social Escola Coral de Bodyboarding
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2024 às 18:35

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 18:35

O projeto social Escola Coral de Bodyboarding é coordenado pelo Instituto Viva a Vida
O projeto social Escola Coral de Bodyboarding é coordenado pelo Instituto Viva a Vida Crédito: Divulgação
Ápice do verão, sol forte, praias incríveis e crianças de férias. A fórmula ideal para um festival que promete movimentar a Praia de Itaparica, em Vila Velha, na próxima terça (23), das 8h às 10h30. É o Festival de Bodyboarding Infantil apelidado de 'Biscompete', organizado pelo projeto social Escola Coral de Bodyboarding que atende a 100 crianças de 7 a 17 anos da cidade canela-verde. 
O nome do festival se dá devido a uma cultura no boadyboarding. Cada participante leva um pacote de biscoito, que ao final da competição farão parte de uma premiação simbólica dada aos alunos. O campeão leva 70% dos biscoitos; o vice, 20% e o terceiro, 10% do total dos biscoitos. Ao longo do evento, todos receberão água, frutas e picolés para se alimentar e se hidratar.
“É muito divertido, pois faz parte da tradição do bodyboarding canela verde. Uma ação que gera adrenalina e alegria nos alunos. De quebra, aprendem também a compartilhar, a ter humildade, a reconhecer onde podem melhorar e saber lidar com os limites”, conta o coordenador Gabriel Castelan.
O projeto Escola Coral de Bodyboarding acontece há 6 anos na Praia de Itaparica, atende a 100 crianças, alunos de escolas públicas, e visa ensinar a prática do body estimulando a socialização, o espírito de equipe, a educação por meio do esporte, além da promoção da saúde e o comprometimento da família das crianças que é parceira fundamental para o sucesso do projeto.
As aulas são gratuitas e as crianças recebem todo material como uniforme, pranchas e pés de pato. No festival Biscompete os participantes são divididos por categorias: iniciante, intermediário e avançado, sorteados em baterias e competem nas mesmas condições da Confederação Brasileira de Bodyboarding. As baterias duram 15 minutos e cada participante pode pegar 10 ondas. Depois somam-se as duas melhores notas para definir o resultado. 
“Para nós, do Instituto Viva a Vida, é um prazer oferecer este projeto de educação pelo esporte para crianças em vulnerabilidade social, pois vemos a evolução deles como alunos e como seres humanos. O festival veio em boa hora, ainda mais em Vila Velha, uma cidade que tem vocação natural para esportes ao ar livre. Nosso objetivo é a transformação social e, para isso, o esporte e a cultura são ferramentas fundamentais”, destaca Felipe Azevedo, coordenador geral do Instituto Viva a Vida, que atua há 19 anos em todo o Espírito Santo e coordena o projeto Escola Coral.

Veja Também

ES é confirmado como sede do Campeonato Brasileiro de Beach Tennis

Irmãos capixabas vencem seletivas para disputar campeonato de esqui na Itália

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Vila Velha Inclusão social
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados