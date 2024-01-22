Vila Velha recebe Festival infantil de bodyboarding

O projeto social Escola Coral de Bodyboarding é coordenado pelo Instituto Viva a Vida Crédito: Divulgação

Ápice do verão, sol forte, praias incríveis e crianças de férias. A fórmula ideal para um festival que promete movimentar a Praia de Itaparica, em Vila Velha , na próxima terça (23), das 8h às 10h30. É o Festival de Bodyboarding Infantil apelidado de 'Biscompete', organizado pelo projeto social Escola Coral de Bodyboarding que atende a 100 crianças de 7 a 17 anos da cidade canela-verde.

O nome do festival se dá devido a uma cultura no boadyboarding. Cada participante leva um pacote de biscoito, que ao final da competição farão parte de uma premiação simbólica dada aos alunos. O campeão leva 70% dos biscoitos; o vice, 20% e o terceiro, 10% do total dos biscoitos. Ao longo do evento, todos receberão água, frutas e picolés para se alimentar e se hidratar.

“É muito divertido, pois faz parte da tradição do bodyboarding canela verde. Uma ação que gera adrenalina e alegria nos alunos. De quebra, aprendem também a compartilhar, a ter humildade, a reconhecer onde podem melhorar e saber lidar com os limites”, conta o coordenador Gabriel Castelan.

O projeto Escola Coral de Bodyboarding acontece há 6 anos na Praia de Itaparica, atende a 100 crianças, alunos de escolas públicas, e visa ensinar a prática do body estimulando a socialização, o espírito de equipe, a educação por meio do esporte, além da promoção da saúde e o comprometimento da família das crianças que é parceira fundamental para o sucesso do projeto.

As aulas são gratuitas e as crianças recebem todo material como uniforme, pranchas e pés de pato. No festival Biscompete os participantes são divididos por categorias: iniciante, intermediário e avançado, sorteados em baterias e competem nas mesmas condições da Confederação Brasileira de Bodyboarding. As baterias duram 15 minutos e cada participante pode pegar 10 ondas. Depois somam-se as duas melhores notas para definir o resultado.