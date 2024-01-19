ES é confirmado como sede do Campeonato Brasileiro de Beach Tennis

Escolha do Espírito Santo como sede do Campeonato Brasileiro mostra o crescimento do Beach Tennis no estado Crédito: Kleber Soares

Notícia importante para o esporte capixaba. O Espírito Santo foi confirmado pela Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT) como sede do Campeonato Brasileiro da modalidade nesta quinta-feira (18). A competição, que será realizada entre os dias 31 de outubro e 03 de novembro, terá a definição de qual município vai receber os jogos nos próximos meses.

A competição faz parte do calendário oficial da Confederação e é o evento mais importante da modalidade no Brasil. “É com uma alegria imensa que a CBBT anuncia que o principal torneio de beach tennis do Brasil vai ser realizado no Espírito Santo. Para nós, é muito importante que o campeonato brasileiro aconteça na Região Sudeste, principalmente no Espírito Santo, que é um grande polo da modalidade. Tenho certeza que nós vamos bater recorde de participantes, inclusive na modalidade open”, disse o presidente da Confederação Brasileira de Beach Tennis, Jorge Bierrenbach.

O torneio será dividido em dois formatos distintos: a disputa entre seleções estaduais, com atletas convocados pelas suas federações; e o torneio aberto – que poderá contar com a participação do público geral, divididos em 13 categorias.

As duas modalidades vão contar pontos no ranking nacional, da CBBT, e também no ranking internacional da Federação Internacional de Beach Tennis (IFBT) e servirão, inclusive, para futuras convocações de atletas para competições internacionais. A previsão é de que até dois mil atletas participem da competição.

Federação Capixaba

A vinda do Campeonato Brasileiro para o Espírito Santo serve também para referendar a criação da Federação Capixaba de Beach Tennis (Fecabt), que está sendo lançada este ano, já filiada a CBBT.