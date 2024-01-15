Irmãos capixabas vencem seletivas para disputar campeonato de esqui na Itália

Leopoldo e Carlotta Fagnani, ambos com 13 anos, conquistaram vaga nos Regionais dos Alpes Centrais Crédito: Divulgação

Mais um resultado importante para o esporte capixaba. Os jovens atletas Leopoldo e Carlotta Fagnani, de Vitória, Espírito Santo, venceram as seletivas e conquistaram a classificação para os Regionais dos Alpes Centrais Itália de Esqui Alpino. As provas, que aconteceram neste domingo (14), foram realizadas em Áprica, na região do Lombardia.

Leopoldo vinha de duas lesões, uma torção de tornozelo e outra no joelho contraída logo antes do Natal, em 2023, e se superou vencendo as descidas no Slalom e no Slalom Gigante. Já a irmã Carlotta foi campeã no Slalom e ficou em segundo lugar no Slalom Gigante.

"Muito bom começar 2024 com resultados tão bons. Depois de tantas competições canceladas ou adiadas, ou dificultadas por causa da meteorologia, podemos ter dois dias super bem organizados e muito bem aproveitados. Muito legal voltar para as competições depois de tanto tempo", comemorou Leopoldo.

"Estava com saudades de ver tantos amigos atletas de novo competindo. Foi um final de semana muito gostoso e vamos com tudo para a competição de março", afirmou Carlotta.