Atletas do ES são convocadas para a Seleção Feminina de Beach Soccer

As cinco atletas do São Pedro Beach Soccer que foram convocadas para a Seleção Brasileira Crédito: Reprodução

A Seleção Brasileira Feminina de Beach Soccer vai jogar pela primeira vez em um torneio no Brasil. Será no Desafio Internacional entre Brasil e Paraguai, que acontece no próximo sábado (27) e domingo (28), no Parque Praia do Sol, em Guarapiranga (SP). Entre as convocadas para a competição estão 5 jogadoras da equipe capixaba São Pedro Beach Soccer

As goleiras Lelê Lopes e Laíne, a fixa Cecília, a ala Taii e a pivô Sil vão representar o Espírito Santo no torneio. Recentemente, elas foram vice-campeãs mundiais de futebol de areia. Nas redes sociais, a equipe São Pedro comemorou a convocação das atletas pelo técnico Fabrício Santos.

A Beach Soccer Worldwide, entidade que gerencia a modalidade no mundo, atualizou o ranking de melhores clubes em 2023 e manteve o time do Espírito Santo na liderança.

O treinador da Seleção Feminina celebrou a oportunidade de comandar a Amarelinha em território brasileiro, algo inédito desde a criação do time em novembro de 2019. “Será um momento inesquecível poder comandar a seleção feminina diante da torcida brasileira pela primeira vez. É algo que nós sempre pensamos e agora chegou a hora. Queremos ver a arena no Parque Praia do Sol lotada para assistir às Seleções Feminina e Masculina do Brasil no Desafio Internacional", comemorou Fabrício.

Desafio Internacional

Fórmula de disputa do Desafio Internacional de Beach Soccer Crédito: Reprodução/CBSB