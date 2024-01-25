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Atletas do ES são convocadas para a Seleção Feminina de Beach Soccer

Cinco jogadoras da equipe de São Pedro vão disputar o Desafio Internacional entre Brasil e Paraguai no próximo final de semana
Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

25 jan 2024 às 16:40

Publicado em 25 de Janeiro de 2024 às 16:40

As cinco atletas do São Pedro Beach Soccer que foram convocadas para a Seleção Brasileira
As cinco atletas do São Pedro Beach Soccer que foram convocadas para a Seleção Brasileira Crédito: Reprodução
A Seleção Brasileira Feminina de Beach Soccer vai jogar pela primeira vez em um torneio no Brasil. Será no Desafio Internacional entre Brasil e Paraguai, que acontece no próximo sábado (27) e domingo (28), no Parque Praia do Sol, em Guarapiranga (SP). Entre as convocadas para a competição estão 5 jogadoras da equipe capixaba São Pedro Beach Soccer
As goleiras Lelê Lopes e Laíne, a fixa Cecília, a ala Taii e a pivô Sil vão representar o Espírito Santo no torneio. Recentemente, elas foram vice-campeãs mundiais de futebol de areia. Nas redes sociais, a equipe São Pedro comemorou a convocação das atletas pelo técnico Fabrício Santos.
A Beach Soccer Worldwide, entidade que gerencia a modalidade no mundo, atualizou o ranking de melhores clubes em 2023 e manteve o time do Espírito Santo na liderança.
O treinador da Seleção Feminina celebrou a oportunidade de comandar a Amarelinha em território brasileiro, algo inédito desde a criação do time em novembro de 2019. “Será um momento inesquecível poder comandar a seleção feminina diante da torcida brasileira pela primeira vez. É algo que nós sempre pensamos e agora chegou a hora. Queremos ver a arena no Parque Praia do Sol lotada para assistir às Seleções Feminina e Masculina do Brasil no Desafio Internacional", comemorou Fabrício.

Desafio Internacional

Fórmula de disputa do Desafio Internacional de Beach Soccer
Fórmula de disputa do Desafio Internacional de Beach Soccer Crédito: Reprodução/CBSB
A competição entre Brasil e Paraguai vai contar com quatro jogos, sendo dois para cada modalidade (masculino e feminino). Ao final de todas as partidas, o país que somar mais pontos será consagrado campeão.

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