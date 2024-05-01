Caminhada do Imigrante tem protesto por estradas e pedidos a Casagrande

Segundo os moradores, os problemas nas estradas duram anos. Procurada, a assessoria do governador informou que Renato Casagrande conversou com o grupo, ouviu as demandas e pediu a criação de uma comissão para solução dos problemas. O líder do Executivo Estadual também já teria agendado uma reunião entre essa mesma comissão e o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) para a próxima segunda-feira (6), com objetivo de tratar as demandas.