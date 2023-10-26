Exposição da CowParade Vitória e Vila Velha é prorrogada

De várias cores, muitos estilos e assinadas por vários artistas plásticos do ES, as Vaquinhas da CowParade ES irão continuar no bairro Enseada do Suá, em Vitória, por mais alguns dias. A exposição das esculturas no Shopping Vitória e no Parque Cultural Reserva Vitória, localizado atrás do mal, foi prorrogada até o dia 7 de novembro. De lá, elas seguem para leilão beneficente que ocorrerá no dia 9 de novembro, às 20 horas, no Espaço Patrick Ribeiro.