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Reforma das piscinas do Tancredão, em Vitória, começa na próxima semana

Área do complexo esportivo está fechada há três anos, após apresentem vazamentos no encanamento e descolamento dos pisos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

13 ago 2022 às 17:56

Publicado em 13 de Agosto de 2022 às 17:56

Parque aquático do Tancredão: problemas estruturais desde 2019
Piscinas do Tancredão, em Vitória, apresenam problemas desde 2019 Crédito: PMV
A reforma das piscinas do Tancredão, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, começa na próxima semana. A informação foi confirmada neste sábado (13) pelo secretário municipal de Obras, Gustavo Perin. Com custo de R$ 1.200.708,11, a obra está prevista para ser concluída em 240 dias, ou seja, em abril de 2023. 
Como antecipado pelo colunista Leonel Ximenes, de A Gazeta, a Prefeitura de Vitória vai reformar as duas piscinas, que desde 2019 começaram a apresentar vazamentos no encanamento e descolamento dos pisos.  "A partir da semana que vem, segundo o secretário Gustavo, já começam os trabalhos", informou o Executivo municipal em nota. 
A ordem de serviço foi assinada na manhã deste sábado (13), com a presença do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, dos secretários de Obras, Gustavo Perin, e de Esportes, Sandro Parrini, além de outras autoridades.
A última intervenção nas piscinas ocorreu em 2011. O objetivo da reforma é adaptar os equipamentos públicos para pessoas com deficiência, além de possibilitar a realização de mais eventos aquáticos esportivos no município e aumentar a disponibilização de matrículas para aulas de natação e hidroginástica no Tancredão.
Está prevista a substituição das instalações de recirculação de água das piscinas e as grelhas de todos os ralos de fundo das duas piscinas por grelhas do tipo antiaprisionamento e instaladas tampas de segurança nos dispositivos de aspiração.
Para a área de duchas, haverá substituição dos revestimentos do piso e parede, assim como troca dos chuveiros e complementações dos registros indicados em planta. As tampas dos ralos existentes serão do tipo escamoteável em aço inox. Também haverá limpeza da tubulação até a caixa de passagem pluvial, localizada atrás da área de duchas.

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