Reforma das piscinas do Tancredão, em Vitória, começa na próxima semana

Piscinas do Tancredão, em Vitória, apresenam problemas desde 2019 Crédito: PMV

A reforma das piscinas do Tancredão, no bairro Mário Cypreste, em Vitória, começa na próxima semana. A informação foi confirmada neste sábado (13) pelo secretário municipal de Obras, Gustavo Perin. Com custo de R$ 1.200.708,11, a obra está prevista para ser concluída em 240 dias, ou seja, em abril de 2023.

A Gazeta, a Prefeitura de Vitória vai reformar as duas piscinas, Como antecipado pelo colunista Leonel Ximenes, de, a Prefeitura de Vitória vai reformar as duas piscinas, que desde 2019 começaram a apresentar vazamentos no encanamento e descolamento dos pisos . "A partir da semana que vem, segundo o secretário Gustavo, já começam os trabalhos", informou o Executivo municipal em nota.

A ordem de serviço foi assinada na manhã deste sábado (13), com a presença do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini , dos secretários de Obras, Gustavo Perin, e de Esportes, Sandro Parrini, além de outras autoridades.

A última intervenção nas piscinas ocorreu em 2011. O objetivo da reforma é adaptar os equipamentos públicos para pessoas com deficiência, além de possibilitar a realização de mais eventos aquáticos esportivos no município e aumentar a disponibilização de matrículas para aulas de natação e hidroginástica no Tancredão.

Está prevista a substituição das instalações de recirculação de água das piscinas e as grelhas de todos os ralos de fundo das duas piscinas por grelhas do tipo antiaprisionamento e instaladas tampas de segurança nos dispositivos de aspiração.