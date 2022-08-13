Aposta de Vitória ganha quase R$ 2 milhões na Lotofácil

Uma aposta simples realizada em Vitória acertou as 15 dezenas da Lotofácil e faturou R$ 1.935.877,36 no sorteio 2597, realizado na noite de sexta-feira (12). Uma segunda pessoa, moradora de Goiânia (GO) também acertou e conseguiu o mesmo valor.

Os números sorteados foram: 04-07-08-09-11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25.

Outros moradores do Espírito Santo, dos municípios de Aracruz, Colatina, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, assim como de outros Estados, acertaram 14 dezenas e conquistaram o segundo prêmio, no valor de R$1.573,65.