Miá Mello traz o espetáculo "Mãe Fora da Caixa" para Vitória

Miá Mello protagoniza a peça "Mãe Fora da Caixa" em cartaz em Vitória neste fim de semana Crédito: Carlos Grun

Miá Mello trazer para Vitória "Mãe Fora da Caixa", em cartaz no Teatro da Universitário (Ufes), neste sábado (28) e domingo (29). O clima de dilemas da maternidade está em alta nos palcos. Após Juliana Didone apresentar "60 Dias na Neblina", chegou a vez detrazer para Vitória

A vibe entre as duas montagens é praticamente a mesma, sendo que Miá, conhecida por seu bom humor indefectível, traz um toque de leveza a mais, se assim podemos definir. Na trama, inspirada no bestseller de Thaís Vilarinho, uma mulher, com uma filha de sete anos, aguarda ansiosa em seu banheiro pelo resultado de um novo teste de gravidez. Nessa hora, a ansiedade rola solta mesmo!

"A obra da Thaís é um livro de sensações da maternidade. Não tem uma história, um enredo. Resolvemos chamar a Cláudia Gomes (que adaptou o texto para os palcos). Ela contou um pouco da própria maternidade, de suas experiências. A gente fez questão de montar uma equipe bem feminina. A Cláudia foi muito sagaz, pois escreveu o texto em 15 dias. Tem um humor bem 'pé na porta', mesmo, exagerado e histriônico, que adoro. A gente colocou doçura, acolhimento e reflexão", elogia Miá.

Segundo Miá, uma das maiores dificuldades da mãe contemporânea é o acúmulo de tarefas. "Temos essa sobrecarga mental provocada pela cobrança de ter que fazer um monte de coisas: ser boa mãe, profissional, ver amigas e estar com o marido", aponta a comediante.

"Tem aquele bom e velho ditado que diz que, para criar uma criança, é preciso uma aldeia. Cada vez estamos mais isolados em uma ilha de nossas famílias modernas. A peça tem essa força de mostrar que não estamos sozinhas. Começo dizendo que não é a minha história, mas que, sem dúvida, poderia ser. Pode ser a história de muita gente, pois existe um grande poder de identificação".

REALIDADE

Questionada se Miá - versão mãe - tem alguma conexão com a personagem, a atriz responde de forma franca. "O que faço na peça é um recorte de uma maternidade, de uma bolha. Mas, ainda assim, acho que tem um lugar que conecta todas as mães, e digo isso com propriedade. No final, converso com muitas mães, né? E conversei com todos os tipos de mãe que você possa imaginar. Acho que tem um lugar que paira em cima de tudo isso, que é muito conectável", explana.

Miá também comentou sobre a adaptação de sucesso da obra de Thaís Vilarinho, que estreou em 2019, no Rio de Janeiro, bombou junto ao público, deu uma pausa no período da pandemia da Covid-19, e voltou em turnê pelo país.

CINEMA

O sucesso de "Mãe Fora da Caixa" é tanto que ganhou uma adaptação para o cinema estrelada por Miá (claro!) e Danton Mello, ainda sem previsão de chegar às salas de exibição. A direção é de Manuh Fontes, com trama que amplia o plot da peça mostrando a chegada da filha do casal, além das mudanças em suas vidas.

"As gravações do filme foram muito especiais. Infelizmente, não tem uma previsão (para chegar às telas). Agora é aguentar a ansiedade, né? Ficou um projeto muito redondo. Como falei anteriormente, o livro é uma obra de sensações. A peça é sobre uma mãe que não tem nem nome e o filme passa a ser a Manu Gandra, uma mulher de 35 anos", complementa.

"MÃE FORA DA CAIXA" EM VITÓRIA