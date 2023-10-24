Tamar Cultural volta com shows de Armandinho Macêdo e Chico Chagas em Vitória

Música, oficinas, exposições e sustentabilidade estão garantidos no “Tamar Cultural”. O projeto está marcado para sexta (27) e sábado (28), na sede do Projeto Tamar, localizado na Praça do Papa, em Vitória. O evento, que chega a sua 3º edição em 2023, traz o guitarrista Armandinho Macêdo e o acordeonista Chico Chagas para abrilhantar a programação. O show de abertura ficará por conta do artista capixaba Macacko e do artista baiano Marcos Clement.
Nesta edição, a programação começa nesta sexta-feira (27), às 10h, com oficinas de musicalização para estudantes de escolas públicas da região. A Oficina “Congo Capixaba - percussão orgânica e sustentável” será comandada pelo arte-educador Fábio Carvalho de Souza, e contará com a utilização de materiais recicláveis. .
Juntos, os artistas prometem uma fusão de guitarra e bandolim com o acordeon, mesclando diversos ritmos da música popular brasileira. No repertório, músicas autorais e de outros grandes artistas como Moraes Moreira, Sivuca, Osmar Macêdo, Ravel, Villa Lobos.
A abertura dos shows ficará por conta de Macacko e de Marcos Clement, que vão apresentar um repertório de canções em prol da conservação das tartarugas marinhas, além de canções autorais, de Sérgio Sampaio e Raul Seixas. Confira a programação completa no final da matéria.
- SERVIÇO
- TAMAR CULTURAL VITÓRIA.
- Quando: 27 e 28 de Outubro de 2023
- Onde: Projeto Tamar Vitória, localizado ao lado da Praça do Papa, na Enseada do Suá, Vitória
- Programação
- Sexta-feira(27)
- O que: Oficina “Congo Capixaba - percussão orgânica e sustentável” com o arte-educador Fábio Carvalho de Souza, idealizador e coordenador do Projeto Congo na Escola e do Ponto de Cultura Manguerê.
- Horário: 10h
- Sábado (28)
- O que: Show de Armandinho Macedo e Chico Chagas. Abertura com Macacko e Marcos Clement
- Horário: 20h
- Ingressos: à venda no Sympla