Tamar Cultural volta com shows de Armandinho Macêdo e Chico Chagas em Vitória

Chico Chagas e Armandinho Macêdo se apresentam em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@chicochagasmusic/@armandinhomacedo

Música, oficinas, exposições e sustentabilidade estão garantidos no “Tamar Cultural”. O projeto está marcado para sexta (27) e sábado (28), na sede do Projeto Tamar, localizado na Praça do Papa, em Vitória. O evento, que chega a sua 3º edição em 2023, traz o guitarrista Armandinho Macêdo e o acordeonista Chico Chagas para abrilhantar a programação. O show de abertura ficará por conta do artista capixaba Macacko e do artista baiano Marcos Clement.

Nesta edição, a programação começa nesta sexta-feira (27), às 10h, com oficinas de musicalização para estudantes de escolas públicas da região. A Oficina “Congo Capixaba - percussão orgânica e sustentável” será comandada pelo arte-educador Fábio Carvalho de Souza, e contará com a utilização de materiais recicláveis. .

Já na noite do sábado (28), às 20h, o público será contemplado com a presença de Armandinho Macêdo, um dos mais celebrados guitarristas e bandolinistas do Brasil, e do acordeonista Chico Chagas. Os ingressos custam entre R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) e podem ser adquiridos , um dos mais celebrados guitarristas e bandolinistas do Brasil, e. Os ingressos custam entre R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) e podem ser adquiridos através do site Sympla.

Juntos, os artistas prometem uma fusão de guitarra e bandolim com o acordeon, mesclando diversos ritmos da música popular brasileira. No repertório, músicas autorais e de outros grandes artistas como Moraes Moreira, Sivuca, Osmar Macêdo, Ravel, Villa Lobos.

A abertura dos shows ficará por conta de Macacko e de Marcos Clement, que vão apresentar um repertório de canções em prol da conservação das tartarugas marinhas, além de canções autorais, de Sérgio Sampaio e Raul Seixas. Confira a programação completa no final da matéria.