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Tamar Cultural volta com shows de Armandinho Macêdo e Chico Chagas em Vitória

Apresentações acontecem no fim de semana, na sede do Projeto Tamar, na Praça do Papa. Projeto ainda conta com oficinas e exposições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Outubro de 2023 às 12:51

Chico Chagas e Armandinho Macêdo se apresentam em Vitória
Chico Chagas e Armandinho Macêdo se apresentam em Vitória Crédito: Reprodução/Instagram/@chicochagasmusic/@armandinhomacedo
Música, oficinas, exposições e sustentabilidade estão garantidos no “Tamar Cultural”. O projeto está marcado para sexta (27) e sábado (28), na sede do Projeto Tamar, localizado na Praça do Papa, em Vitória. O evento, que chega a sua 3º edição em 2023, traz o guitarrista Armandinho Macêdo e o acordeonista Chico Chagas para abrilhantar a programação. O show de abertura ficará por conta do artista capixaba Macacko e do artista baiano Marcos Clement.
Nesta edição, a programação começa nesta sexta-feira (27), às 10h, com oficinas de musicalização para estudantes de escolas públicas da região. A Oficina “Congo Capixaba - percussão orgânica e sustentável” será comandada pelo arte-educador Fábio Carvalho de Souza, e contará com a utilização de materiais recicláveis. .
Já na noite do sábado (28), às 20h, o público será contemplado com a presença de Armandinho Macêdo, um dos mais celebrados guitarristas e bandolinistas do Brasil, e do acordeonista Chico Chagas. Os ingressos custam entre R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira) e podem ser adquiridos através do site Sympla.
Juntos, os artistas prometem uma fusão de guitarra e bandolim com o acordeon, mesclando diversos ritmos da música popular brasileira. No repertório, músicas autorais e de outros grandes artistas como Moraes Moreira, Sivuca, Osmar Macêdo, Ravel, Villa Lobos.
A abertura dos shows ficará por conta de Macacko e de Marcos Clement, que vão apresentar um repertório de canções em prol da conservação das tartarugas marinhas, além de canções autorais, de Sérgio Sampaio e Raul Seixas. Confira a programação completa no final da matéria.
  • SERVIÇO
  • TAMAR CULTURAL VITÓRIA.
  • Quando: 27 e 28 de Outubro de 2023
  • Onde: Projeto Tamar Vitória, localizado ao lado da Praça do Papa, na Enseada do Suá, Vitória

  • Programação
  • Sexta-feira(27) 
  • O que: Oficina “Congo Capixaba - percussão orgânica e sustentável” com o arte-educador Fábio Carvalho de Souza, idealizador e coordenador do Projeto Congo na Escola e do Ponto de Cultura Manguerê.
  • Horário: 10h

  • Sábado (28)
  • O que: Show de Armandinho Macedo e Chico Chagas. Abertura com Macacko e Marcos Clement
  • Horário: 20h
  • Ingressos: à venda no Sympla

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