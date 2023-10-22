Quanto custa o "uísque mais caro do mundo" que vai a leilão no Reino Unido

Uma garrafa de uísque single malt da destilaria The Macallan será leiloada em novembro e tem um preço estimado em até 1,2 milhão de libras esterlinas, o equivalente a R$ 7,3 milhões, segundo informou a casa de leilões Sotheby's.
De acordo com especialistas, o Macallan 1926 era conhecido por ser o uísque escocês mais procurado. Isso foi confirmado quando uma garrafa semelhante foi vendida em 2019 pelo valor recorde de 1,5 milhão de libras (R$ 9,2 milhões). Essa venda será a primeira de uma garrafa desse barril desde então.
O famoso barril foi destilado em 1926 e envelhecido em tonéis de xerez durante seis décadas antes de ser engarrafado em 1986.
Apenas 40 garrafas foram produzidas e não foram disponibilizadas para compra — em vez disso, algumas foram oferecidas aos principais clientes da The Macallan.
Os valores arrecadados nos leilões dessas garrafas ao longo dos anos foram extraordinários.
O Macallan Adami 1926 será vendido na Sotheby's, em Londres, no dia 18 de novembro, com uma estimativa de valor de 750 mil libras (R$ 4,6 milhões) a 1,2 milhão de libras (R$ 7,3 milhões).
Jonny Fowle, chefe global de bebidas exóticas da Sotheby's, disse: “O Macallan 1926 é o uísque que todo leiloeiro deseja vender e que todo colecionador deseja possuir".
"Estou entusiasmado por levar uma garrafa a um leilão da Sotheby’s pela primeira vez desde que estabelecemos o recorde desta série há quatro anos", disse.
A Sotheby's disse que as 40 garrafas do barril de 1926 foram rotuladas de maneiras diferentes. Um número máximo de 14 foram decoradas com os rótulos icônicos Fine e Rare (Fino e Raro), um dos quais foi a garrafa recorde vendida em 2019.
Duas garrafas foram lançadas sem nenhum rótulo. Destas, uma foi pintada à mão pelo artista irlandês Michael Dillon. Quando vendida em 2018, tornou-se a primeira garrafa de uísque a ultrapassar o valor de 1 milhão de libras (cerca de R$ 6 milhões).
Das garrafas restantes, 12 foram rotuladas pelo artista pop Peter Blake e outras 12 foram desenhadas pelo pintor italiano Valerio Adami.
Embora tenham sido produzidas 12 garrafas de The Macallan Adami 1926, não se sabe quantas delas ainda existem.
Diz-se que uma delas foi destruída em um terremoto no Japão em 2011, e acredita-se que pelo menos uma tenha sido aberta e consumida.