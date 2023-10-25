Confira as baladas e festas que agitam a quarta (25) no ES; agenda

Sessão de cinema no Sesc Glória. Sinopse: Para Tim e Chloé, a felicidade é no dia a dia e sem apego. Mas amanhã termina o verão. A filha deles, Tommy, vai entrar para o ensino médio e, está prometido, não vai faltar a esse grande encontro. Isso foi antes de Chloé desaparecer, Tim roubar um carro e um cosmonauta entrar na história.- Av. Jerônimo Monteiro,428, Centro, Vitória.