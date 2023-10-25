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Confira as baladas e festas que agitam a quarta (25) no ES; agenda

Entre os destaques, estão os festivais gastronômicos no interior, música ao vivo nos bares da Grande Vitória, lançamento de disco e diversão nos shoppings. Veja programação completa
Rafael Mendes

Rafael Mendes

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 11:04

Festivais

Roda de Boteco de Colatina

Até 5 de novembro, acontece o festival que reúne 21 bares e botecos de Colatina, que criaram petiscos exclusivamente para o evento a um preço único: R$ 49,90, com direito a uma cerveja de cortesia. Confira os bares e os petiscos selecionados na matéria completa de HZ.

Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares

Até 26 de outubro, acontece um circuito envolvendo 14 restaurantes linharenses, que terão em seus cardápios os pratos do festival vendidos com 20% de desconto, em seus tamanhos tradicionais. Confira a lista de pratos e estabelecimentos participantes na matéria feita por HZ.

Música ao vivo 

Bossa e Samba na Curva

Com Luíza Dutra. A partir das 17h, no Clericot Café - Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.

Ritmos Variados

Com Elias Candoti. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória - Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.

Karaokê do Correria

A partir das 19h30, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740 - Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.

Karaokê 426

A partir das 21h, no Pub 426 - - Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Quarta Musical

Com Duo Severino. A partir das 19h30, no Espaço Thelema - Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória. Couvert: R$ 10.

Balada Butteco's

Com Henrique Fontoura. A partir das 19h30, no Buttecos Vitalino - Rua Ibitirama, 128, Itaparica, Vila Velha. Reservas via WhatsApp: (27) 99644-2745. 

Classic Rock

Com Laís Duarte. A partir das 17h, na Cervejaria Fratelli Reggiani - Av. Saturnino Rangel Mauro, 1011, Pontal do Camburi, Vitória. Couvert: R$ 7. Reservas via WhatsApp: (27) 99274-1836.

Quarta de Raiz

Com Cecitônio e Rodrigo Nogueira. A partir das 20h, no Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.

Baladas e Festas

Quarta Universitária

Com Mika Lahass e Gustavo Venturini. A partir das 21h, no Wanted Pub - Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.

Espetáculos

Lacarta, Circo e Teatro

Apresentação do grupo Ciclistas Excêntricos. A partir das 18h, no Arena Senac, montado na Praça do Papa - Av. Nossa Senhora dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória.

2ª Festival de Música sem Fronteiras

Concerto da Faculdade de Música do Espírito Santo (FAMES) com repertório que vai do europeu até a música brasileira. A partir das 20h, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), à venda no site Sescgloria.

Concerto Tropicália

Concerto com o Coral Jovem Vale Música, sob a regência de Max Michel Alves. A partir das 19h30, no teatro da UFES - Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita. Retirada dos ingressos, 1 hora antes do espetáculo.

Cirque Amar

Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível ballet acrobático. As apresentações acontecem, de segunda à sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 15h30, 18h e 20h30. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 e podem ser comprados em: guicheweb.com.br/cirqueamar

Especial

Felicidade

Sessão de cinema no Sesc Glória. Sinopse: Para Tim e Chloé, a felicidade é no dia a dia e sem apego. Mas amanhã termina o verão. A filha deles, Tommy, vai entrar para o ensino médio e, está prometido, não vai faltar a esse grande encontro. Isso foi antes de Chloé desaparecer, Tim roubar um carro e um cosmonauta entrar na história. A partir das 18h20, no Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro,428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos. Retiradas do ingressos no site Sescgloria.

Safira

Lançamento do álbum do cantor Pirikito, que apresenta uma estética introspectiva e músicas sobre temas diversos. A partir das 20h, no Palácio da Cultura Sônia Cabral - Praça João Clímaco, S/N, Centro, Vitória. Ingressos: R$ 30, à venda no site Sympla.

Paletó Estampado

Lançamento do livro da autora Claúdia Viuvanegra, que girava em torno da sua avó, onde confeccionava paletós e ternos, na qual ensinou a neta a sonhar e a enxergar o mundo a partir de incontáveis cores e retalhos que tomavam forma em suas mãos. A partir das 9h20, na Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim - Rua São Gonçalo, 23, Centro, Vitória. Entrada gratuita.

Diversão

Vila Parque Boliche

Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17 horas. Sábados e domingos, a partir das 12 horas. No Shopping Mestre Álvaro, na Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista A reserva das pistas pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.

Vila Trampolim Park

Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa, na Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos: meia, R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos); ingresso PCD + adulto cortesia: R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).

Imersomar

Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado das 12h às 22h; domingos e feriados das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Gincana Aquarela

Diversão com pula-pula, escorrega, piscina de bolinhas, área de games e arco play. Na praça Central, piso L1, do Shopping Vila Velha - Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. É permitida a entrada de crianças de 01 a 12 anos e menores de 04 anos devem ter acompanhante. Ingressos: R$ 50.

Ilha Macakids

Uma ilha da diversão repleta de atrações, como roda gigante, trenzinho e piscina de bolinhas. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, de 11h às 22h. No piso L2, do shopping Moxuara - Av. Mário Gurgel, 5353 - São Francisco, Cariacica. Ingressos avulsos para os brinquedos a partir de R$ 6,00 e área da piscina de bolinhas a partir de R$ 40 (30 minutos). Até 28 de outubro.

Exposições

Modernidade, Cultura e Paisagem

Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos no link linktr.ee/maesmuseu.

Fiar

Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

Fratura

A galeria Homero Massena recebe a exposição que conta o silêncio das mulheres, trazendo histórias de sobrevivência, de cicatrizes, de resiliência e de dor.  Até 18 de novembro, na Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória. Visitação: Segunda, terça, quinta e sexta, das 9h às 18h; quarta, das 10h às 20h; sábado e feriado, das 10h às 16h. Entrada gratuita.

Lusque - Fusque

Até 14 de novembro, acontece a exposição que integra o Projeto Mezanino, reunindo objetos e desenhos em aquarela e grafite, onde mescla artes visuais e poesia. No OÁ Galeria - Av. Cezar Hilal, 1180, loja 9, Praia do Suá, Vitória. Visitação: De segunda a sexta, das 10h às 19h30. Entrada gratuita.

De Onde Surgem os Sonhos

Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, s/n - Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.

Tempo, Tempo, Tempo

Para comemorar os 40 anos de carreira, o jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi traz toda a diversidade de suas obras em exposição que fica até dia 25 de novembro, que reúne 900 fotografias, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades. No Mosaico Fotogaleria, As visitas devem ser agendadas de segunda a sábado, em horário comercial, pelo WhatsApp: (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]

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