6 produções para entender o conflito entre Israel e Palestina

01

PARAÍSO AGORA! (2005)

Obra-prima de Hany Abu-Assad vencedora do Globo de Ouro de Melhor Filme Internacional. A história é precisa ao embarcar sem rodeios no submundo do fundamentalismo religioso, razão de boa parte dos conflitos entre Israel e Palestina. Na trama, dois palestinos são recrutados para cometerem um atentado suicida - como homens-bomba - em Tel Aviv. Após a última noite com suas famílias, são levados à fronteira de Israel com explosivos atados ao corpo. A operação não ocorre como esperado e eles perdem-se um do outro. Pode ser conferido no Looke, Belas Artes à La Carte e gratuitamente no NetMovies.

02

Lemon Tree (2008)

Primoroso trabalho do israelense Eran Riklis, que faz uma metáfora entre as diferenças culturais e econômicas que permeiam palestinos e judeus. A história é marcada por doçura e ironia. Salma (Hiam Abbass), uma viúva palestina, vê sua plantação ser ameaçada quando seu novo vizinho, o Ministro de Defesa de Israel (Doron Tavory), se muda para a casa ao lado. A Força de Segurança Israelense logo declara que os limoeiros de Salma colocam em risco a segurança do ministro e por isso precisam ser derrubados. Salma leva o caso à Suprema Corte de Israel para tentar salvar a plantação. Em cartaz no Belas Artes à Lacarte

03

O ATENTADO (2012)

Cirúrgico trabalho do libanês Ziad Doueiri, que explora a incapacidade de convivência entre israelenses e árabes, independente da classe social. O filme acompanha a vida de Amin Ja'afari, um respeitado cirurgião palestino que conseguiu sucesso junto à sociedade de Israel. Em crise, sua esposa decide se tornar mulher-bomba. Contar mais sobre a história seria dar spoilers. Disponível para aluguel na Claro Vídeo, Google Play e iTunes.

04

KEDMA (2002)

Vencedor do Prêmio da Crítica da Mostra de São Paulo e dirigido pelo mais prestigiado realizador israelense, Amos Gitai, "Kedma" é um retrato realista sobre o início do conflito entre judeus e palestinos. Com perfeita reconstituição de época, o filme centra sua história em maio de 1948, dias antes da criação do estado de Israel, quando sobreviventes dos campos de concentração da Alemanha nazista viajam de navio para chegar à "Terra Prometida". No caminho, ajudados por uma força militar, encontram os árabes. Explode um conflito violento e trágico. Disponível em DVD no Brasil. Acima, veja trecho do filme.

05

NASCIDO EM GAZA (2014)

Documentário produzido por Hernán Zin para a Netflix, que ganhou aplausos por onde foi exibido. O filme centra-se na violência do conflito Israel-Palestina ocorrido em 2014 e nos efeitos que a guerra teve sobre as crianças que vivem em Gaza. O título acompanha o dia a dia dos pequenos e suas dificuldades em ter acesso à educação e saúde. Um dilema que continua atual e assustador.

06

MORTE EM GAZA (2004)