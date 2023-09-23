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Streaming

Plataforma Max, que substitui o HBO Max, é adiada no Brasil para 2024

Estreia do catálogo ocorre no ano que vem para garantir que ocorra de forma correta, diz presidente de streaming da Warner
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 11:29

A plataforma de streaming Max, que vai substituir a HBO Max, não vai mais chegar no Brasil neste ano, como havia sido divulgado pela Warner Bros. Discovery. O lançamento foi adiado para o primeiro trimestre do ano que vem.
Série
Série "The Last of Us" está no catálogo da plataforma de streaming Crédito: HBO
O anúncio foi feito por JB Perrette, CEO e presidente de streaming global da Warner Bros. Discovery, em uma palestra em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (21).
"Temos o resto do mundo para implementar [a Max], incluindo América Latina, Europa e APAC. Originalmente, faríamos isso no final deste ano. Para garantir que faremos corretamente, vamos adiar a implementação na América Latina para o primeiro trimestre do próximo ano", ele afirmou no evento.
A Max estreou nos Estados Unidos em maio. Além de ser a casa de séries como "Succession" e "Game of Thrones", a plataforma receberá um seriado baseado nos livros de "Harry Potter", produzida na divisão Max Originals. Um novo seriado inspirado em "Game of Thrones", chamada "The Hedge Knight", também será lançado no streaming.

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