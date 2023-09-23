Plataforma Max, que substitui o HBO Max, é adiada no Brasil para 2024

A plataforma de streaming Max, que vai substituir a HBO Max, não vai mais chegar no Brasil neste ano, como havia sido divulgado pela Warner Bros. Discovery. O lançamento foi adiado para o primeiro trimestre do ano que vem.

Série "The Last of Us" está no catálogo da plataforma de streaming Crédito: HBO

O anúncio foi feito por JB Perrette, CEO e presidente de streaming global da Warner Bros. Discovery, em uma palestra em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (21).

"Temos o resto do mundo para implementar [a Max], incluindo América Latina, Europa e APAC. Originalmente, faríamos isso no final deste ano. Para garantir que faremos corretamente, vamos adiar a implementação na América Latina para o primeiro trimestre do próximo ano", ele afirmou no evento.