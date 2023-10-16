Festival agita Linhares com restaurantes, chefs e música ao vivo

Praça 22 de Agosto fica próximo ao Rio Doce, no Centro Crédito: Felipe Reis

De hoje a domingo (29), Linhares será palco do Festival de Cultura & Gastronomia, que reunirá 13 restaurantes com pratos a preços promocionais na Praça 22 de Agosto, no Centro da cidade. Shows de Saulo Simonassi e Samba ADM também são destaque na programação.

O cardápio da festa vai contemplar desde criações à base de frutos do mar até quitutes típicos de países como Argentina e Uruguai. Veja abaixo o que será oferecido pelos restaurantes participantes, em porções que custarão de R$ 25 a R$ 35.

Casquinha de camarão do Marilda Brasil Restaurante Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Parmegiana de filé de tilápia ao molho de camarão (R$ 30) - Cantinho do Beiçola



Sol de Linhares (R$ 30) - La Pasta Grill

Baião de dois com picanha de sol na manteiga de garrafa (R$ 34,99) - Moustache Petiscaria e Restaurante

Risoto de ossobuco (R$ 35) - Fuê Comida Artesanal

Picanha na parrilha com chimichurri (R$ 35) - Bisis Restaurante e Pizzaria

Espaguete ao grana padano (R$ 30) - Ana Ristorante Italiano

Brisket com purê rústico (R$ 30) - La Rústico Gastrobar

Risoto de camarão no coco (R$ 35) - Tio Naldo Petiscaria

Choripán (R$ 25) - Don T'Bone

Lasanha à parmegiana (R$ 25) - Casarão Pastelaria, Restaurante e Petiscaria

Casquinha de camarão (R$ 35/duas unidades) - Marilda Brasil Restaurante

Pastelzinho do Gordinho (R$ 25) - Fuzão Bar

Bolinho de cupim (R$ 25) - La Brasa Bar

Além das opções gastronômicas, o público poderá conferir aulas-show de chefs linharenses renomados, como Ariela Brasil e Hugo Grassi, com a curadoria do chef paulistano Harum Katharian.

Sol de Linhares, prato do La Pasta Grill Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

A área dos estandes também contará com opções de artesanato. Confira a programação completa, com os horários das aulas-shows e das apresentações musicais:

Sexta- feira (27/10)

19h - Aula-show com a chef Ariela Brasil

19h30 - Magrão Acústico

21h - Aula-show com o chef Christofer Gomes

21h30 - Saulo Simonassi Sábado (28/10)

15h - Pagode 100 Limites

17h - Samba ADM

19h - Aula-show com o chef Gabriel Oliveira



19h30 - Dom Leone

21h30 - Aula-show com o chef Hugo Grassi

22h - Hey, Teacher! Domingo (29/10)

11h30 - Henrique Silva

13h30 - Aula-show com o chef Harum Katharian

14h - André Máximo

16h - Grupo STM