Festival agita Linhares com restaurantes, chefs e música ao vivo

De hoje a domingo (29), Linhares será palco do Festival de Cultura & Gastronomia, que reunirá 13 restaurantes com pratos a preços promocionais na Praça 22 de Agosto, no Centro da cidade. Shows de Saulo Simonassi e Samba ADM também são destaque na programação.
O cardápio da festa vai contemplar desde criações à base de frutos do mar até quitutes típicos de países como Argentina e Uruguai. Veja abaixo o que será oferecido pelos restaurantes participantes, em porções que custarão de R$ 25 a R$ 35.
- Parmegiana de filé de tilápia ao molho de camarão (R$ 30) - Cantinho do Beiçola
- Sol de Linhares (R$ 30) - La Pasta Grill
- Baião de dois com picanha de sol na manteiga de garrafa (R$ 34,99) - Moustache Petiscaria e Restaurante
- Risoto de ossobuco (R$ 35) - Fuê Comida Artesanal
- Picanha na parrilha com chimichurri (R$ 35) - Bisis Restaurante e Pizzaria
- Espaguete ao grana padano (R$ 30) - Ana Ristorante Italiano
- Brisket com purê rústico (R$ 30) - La Rústico Gastrobar
- Risoto de camarão no coco (R$ 35) - Tio Naldo Petiscaria
- Choripán (R$ 25) - Don T'Bone
- Lasanha à parmegiana (R$ 25) - Casarão Pastelaria, Restaurante e Petiscaria
- Casquinha de camarão (R$ 35/duas unidades) - Marilda Brasil Restaurante
- Pastelzinho do Gordinho (R$ 25) - Fuzão Bar
- Bolinho de cupim (R$ 25) - La Brasa Bar
Além das opções gastronômicas, o público poderá conferir aulas-show de chefs linharenses renomados, como Ariela Brasil e Hugo Grassi, com a curadoria do chef paulistano Harum Katharian.
A área dos estandes também contará com opções de artesanato. Confira a programação completa, com os horários das aulas-shows e das apresentações musicais:
Sexta- feira (27/10)
- 19h - Aula-show com a chef Ariela Brasil
- 19h30 - Magrão Acústico
- 21h - Aula-show com o chef Christofer Gomes
- 21h30 - Saulo Simonassi
- 15h - Pagode 100 Limites
- 17h - Samba ADM
- 19h - Aula-show com o chef Gabriel Oliveira
- 19h30 - Dom Leone
- 21h30 - Aula-show com o chef Hugo Grassi
- 22h - Hey, Teacher!
- 11h30 - Henrique Silva
- 13h30 - Aula-show com o chef Harum Katharian
- 14h - André Máximo
- 16h - Grupo STM
FESTIVAL DE CULTURA & GASTRONOMIA DE LINHARES
Quando: de 27 a 29 de outubro de 2023
Horários: das 18h às 23h (27/10), das 15h às 23h (28/10) e das 11h às 18h (29/10)
Onde: Praça 22 de Agosto, Centro, Linhares
Entrada gratuita
Mais informações: @festivalgastronomialinhares
Realização: Liga Capixaba de Entretenimento com apoio institucional da Prefeitura de Linhares, da Aderes, do Sindbares e do Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria de Desenvolvimento.
Quando: de 27 a 29 de outubro de 2023
Horários: das 18h às 23h (27/10), das 15h às 23h (28/10) e das 11h às 18h (29/10)
Onde: Praça 22 de Agosto, Centro, Linhares
Entrada gratuita
Mais informações: @festivalgastronomialinhares
Realização: Liga Capixaba de Entretenimento com apoio institucional da Prefeitura de Linhares, da Aderes, do Sindbares e do Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria de Desenvolvimento.