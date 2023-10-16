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Sabores do Norte

Festival agita Linhares com restaurantes, chefs e música ao vivo

Festival de Cultura & Gastronomia acontece na cidade até domingo (29) na Praça 22 de Agosto, com pratos a partir de R$ 25
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 16 de Outubro de 2023 às 07:00

Praça 22 de Agosto recebe o Festival de Cultura e Gastronomia de Linhares
Praça 22 de Agosto fica próximo ao Rio Doce, no Centro  Crédito: Felipe Reis
De hoje a domingo (29), Linhares será palco do Festival de Cultura & Gastronomia, que reunirá 13 restaurantes com pratos a preços promocionais na Praça 22 de Agosto, no Centro da cidade. Shows de Saulo Simonassi e Samba ADM também são destaque na programação.  
O cardápio da festa vai contemplar desde criações à base de frutos do mar até quitutes típicos de países como Argentina e Uruguai. Veja abaixo o que será oferecido pelos restaurantes participantes, em porções que custarão de R$ 25 a R$ 35.
Casquinha de camarão, prato do Marilda Brasil no Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
Casquinha de camarão do Marilda Brasil Restaurante Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
  • Parmegiana de filé de tilápia ao molho de camarão (R$ 30) - Cantinho do Beiçola
  • Sol de Linhares (R$ 30) - La Pasta Grill
  • Baião de dois com picanha de sol na manteiga de garrafa (R$ 34,99) - Moustache Petiscaria e Restaurante
  • Risoto de ossobuco (R$ 35) - Fuê Comida Artesanal
  • Picanha na parrilha com chimichurri (R$ 35) - Bisis Restaurante e Pizzaria
  • Espaguete ao grana padano (R$ 30) - Ana Ristorante Italiano
  • Brisket com purê rústico (R$ 30) - La Rústico Gastrobar
  • Risoto de camarão no coco (R$ 35) - Tio Naldo Petiscaria
  • Choripán (R$ 25) - Don T'Bone
  • Lasanha à parmegiana (R$ 25) - Casarão Pastelaria, Restaurante e Petiscaria
  • Casquinha de camarão (R$ 35/duas unidades) - Marilda Brasil Restaurante 
  • Pastelzinho do Gordinho (R$ 25) - Fuzão Bar
  • Bolinho de cupim (R$ 25) - La Brasa Bar 
Além das opções gastronômicas, o público poderá conferir aulas-show de chefs linharenses renomados, como Ariela Brasil e Hugo Grassi, com a curadoria do chef paulistano Harum Katharian. 
Sol de Linhares, prato do La Pasta Grill no Festival de Cultura & Gastronomia de Linhares
Sol de Linhares, prato do La Pasta Grill Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
A área dos estandes também contará com opções de artesanato. Confira a programação completa, com os horários das aulas-shows e das apresentações musicais: 
Sexta- feira (27/10)
  • 19h - Aula-show com a chef Ariela Brasil
  • 19h30 - Magrão Acústico
  • 21h - Aula-show com o chef Christofer Gomes
  • 21h30 - Saulo Simonassi
Sábado (28/10)
  • 15h - Pagode 100 Limites
  • 17h - Samba ADM
  • 19h - Aula-show com o chef Gabriel Oliveira
  • 19h30 - Dom Leone
  • 21h30 - Aula-show com o chef Hugo Grassi
  • 22h - Hey, Teacher!
Domingo (29/10)
  • 11h30 - Henrique Silva
  • 13h30 - Aula-show com o chef Harum Katharian
  • 14h - André Máximo
  • 16h - Grupo STM 
FESTIVAL DE CULTURA & GASTRONOMIA DE LINHARES 
Quando: de 27 a 29 de outubro de 2023
Horários: das 18h às 23h (27/10), das 15h às 23h (28/10) e das 11h às 18h (29/10)
Onde: Praça 22 de Agosto, Centro, Linhares
Entrada gratuita
Mais informações: @festivalgastronomialinhares
Realização: Liga Capixaba de Entretenimento com apoio institucional da Prefeitura de Linhares, da Aderes, do Sindbares e do Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria de Desenvolvimento.

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