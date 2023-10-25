Festival de gastronomia movimenta Jesus de Nazareth, em Vitória

Passarela da orla de Jesus de Nazareth Crédito: Fernando Madeira

O fim de semana vai ser de muita música e gastronomia na comunidade de Jesus Nazareth, em Vitória, que recebe a primeira edição do Festival de Pescado e Frutos do Mar, nos dias 27, 28 e 29 de outubro, com atrativos na orla e nas principais ruas do bairro.

Restaurantes, feira de gastronomia e de economia solidária, praça de food trucks, espaço kids, ações sociais e shows musicais fazem parte da programação, que você confere no final desta matéria.

"Pra gente, tocar em Jesus de Nazareth, que foi o berço da banda e serviu de inspiração pra tantas músicas e momentos especiais em nossas vidas, é um luxo. A responsabilidade parece que é dobrada, porque lá estão nossos amigos. Será um show especial", promete Jon Santos, vocalista da banda Herança Negra, que se apresenta na sexta, às 22h, no palco da Rua Helena Muller.

O evento é uma realização do Capixaba Hub Social, formado pelas entidades Instituto Mão na Massa e Central das Comunidades (CDC).

CIRCUITO DE BARES E RESTAURANTES

RESTAURANTE DO BIGODE - Fundado no anos 1990 por Clemar Viegas da Costa, o Bigode, a casa é um símbolo de Jesus de Nazareth. O restaurante ostenta uma vista deslumbrante da Baía de Vitória e tem como especialidade frutos do mar e moqueca capixaba. A mariscada, seu carro-chefe, leva camarão VG, lagosta com casca, polvo, lula em anéis e siri desfiado (a partir de R$ 176,90/duas pessoas). No festival, a versão individual na embalagem descartável vai custar R$ 35. Mais informações: @restaurantedobigode e (27) 99576-5333.

Mariscada é o carro-chefe do Restaurante do Bigode Crédito: Fernando Madeira

RESTAURANTE DO LANGUINHO - Na prainha próxima ao Bigode, Langston Lazarini comanda, há pouco mais de dois anos, um charmoso restaurante especializado em frutos do mar. Iguarias como siri mole e corpinho de baiacu fritos dividem lugar no menu com moquecas muito saborosas. Para o festival, a aposta da casa é o gurjão de dourado (R$ 50 a porção, servida com molho tártaro). Mais informações: @caranguejodolanguinhovix e (27) 99987-9410.

Gurjão de dourado é aposta do Languinho para o festival Crédito: Fernando Madeira

Também fazem parte do circuito de bares e restaurantes em Jesus de Nazareth o Veredas Bar e o Recanto da Passarela, localizados na passarela sobre a Baía de Vitória, e o Bar da Galera. Todos esses estabelecimentos abrirão para almoço e jantar nos três dias do festival.

Comida caseira no cardápio Durante o evento, oito moradores da comunidade participarão do circuito House Gourmet, vendendo diversas comidinhas em suas residências. Bolinho de peixe, linguiça de marisco, empada de camarão, cachorro-quente, feijão tropeiro, brigadeiro e chup-chup estão entre as opções caseiras disponíveis. Esse circuito funcionará em tempo integral, com pontos espalhados por todo o bairro.

FEIRA GASTRONÔMICA

Uma das atrações do festival é a feira de gastronomia, que acontecerá na Rua Helena Muller reunindo cerca de 15 barracas, com diversas opções de comida e bebida. Os preços dos petiscos e pratos vão variar entre R$ 10 e R$ 250.

A lista de quitutes inclui desde moqueca e torta capixaba até linguiça de peixe e feijoada de frutos do mar. Também serão comercializados espetinhos, salgados, bolos, doces, acarajé, drinques e chope.

Fachada do Restaurante do Bigode é um dos atrativos do bairro Crédito: Fernando Madeira

PROGRAMAÇÃO MUSICAL E GASTRONÔMICA*

*Atrações e horários estão sujeitos a alterações de última hora, que são de responsabilidade da organização do evento.

SEXTA-FEIRA - 27/10

11h - Abertura do circuito de restaurantes e bares, da feira gastronômica, do circuito House Gourmet, da praça de food trucks e a cervejaria Sem Freio



15h - Abertura da feira de economia solidária, do espaço kids e do brechó



Palco 1 - Rua Helena Miller, em frente à unidade de saúde

16h - Banda Vep (Sejus)



17h - Banda Marcial da Escola Ermentina leal (Fames)



20h - Monique Rocha



22h - Herança Negra



Palco 2 - Praça de food trucks e cervejaria, na Rua Afonso Sarlo



16h - Belimar Victória e Fabio do Carmo



18h - DJ Sem Freio Beer



20h - Bob Rastaclone



22h - Fred Macucos



Palcos 3 e 4 - Orla / Píer



11h - Wesley Jhony (Píer do Bigode)



14h - Alessandro do Sax (Restaurante do Languinho)



16h - Encontro do vinil (Bar da Galera)



17h - Van Sallys (Bar da Paulinha, ponto final)

Herança Negra se apresenta na sexta (27) Crédito: Herança Negra/Instagram

SÁBADO - 28/10

10h - Abertura dos circuitos gastronômicos, da feira de economia solidária, do espaço kids e do brechó

Palco 1 - Rua Helena Miller, em frente à unidade de saúde



10h - Anderson Andrade (gospel)



11h - Júlio Marques (gospel)



13h - Banda Vep



14h - G.R.E.S. Independente de São Torquato



15h - Chico Lessa



17h - DJ Masknobeat



20h - Amaro Lima



23h - DJ Barol Beats



Palco 2 - Praça de food trucks e cervejaria, na Rua Afonso Sarlo



10h - DJ Sem Freio



11h - G.R.E.S. Independente de São Torquato



14h - Tarde de forró com DJ Berim, trio com Luiz Marreta, Amanda Requião e trio com Felipe P.O.



20h - Apresentação de todos os trios de forró



21h - DJ Sem Freio



Palcos 3 e 4 - Orla / Píer



14h - Belimar Victória (Píer do Bigode)



14h - Fábio do Carmo (Restaurante do Languinho)



15h - Wesley Jhony (Píer do Bigode)



16h - Alessandro do Sax (Bar do Orlando)



16h - Encontro do vinil (Bar da Galera)

Amaro Lima toca no sábado (28) Crédito: Carlos Alberto Silva

DOMINGO - 29/10

10h - Abertura dos circuitos gastronômicos, da feira de economia solidária, do espaço kids e do brechó



Palco 1 - Rua Helena Miller, em frente à unidade de saúde



10h - DJ



12h - Escola de samba Pega no Samba



14h - Alisson do Banjo



16h - Banda Vep



18h - GB do Naza



19h - DJ Podolski



20h - MC Arthur



21h - Apresentações de funk



22h - Encerramento do festival



Palco 2 - Praça de food trucks e cervejaria, na Rua Afonso Sarlo



10h - DJ



14h - Escola de samba Pega no Samba



15h - Força Break (Vila Velha)



16h - Chico Lessa



17h - Encontro do vinil



22h - Encerramento do festival



Palcos 3 e 4 - Orla / Píer



10h - Wesley Jhony (castanheira/praia)



12h - Ivo Gomes (Restaurante do Languinho)



12h - Alessandro do sax (Píer do Bigode)



14h - Belimar Victória



16h - Fábio do Carmo

Chico Lessa é atração na praça de food trucks Crédito: Divulgação

FESTIVAL DE PESCADO E FRUTOS DO MAR JESUS DE NAZARETH

Quando: 27, 28 e 29 de outubro de 2023

Onde: Jesus de Nazareth, Vitória

Horários (circuitos gastronômicos, feiras, espaço kids e brechó): das 10h às 22h

Mais informações: @festival_jesus_de_nazareth

Realização: Capixaba Hub Social (Instituto Mão na Massa e Central das Comunidades/CDC).

