Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja programação

Festival de gastronomia movimenta Jesus de Nazareth, em Vitória

Primeira edição do Festival de Pescado e Frutos do Mar acontece na comunidade de 27 a 29 de outubro, com shows musicais e ações sociais
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Outubro de 2023 às 19:37

Festival de Pescado e Frutos do Mar de Jesus de Nazareth
Passarela da orla de Jesus de Nazareth Crédito: Fernando Madeira
O fim de semana vai ser de muita música e gastronomia na comunidade de Jesus Nazareth, em Vitória, que recebe a primeira edição do Festival de Pescado e Frutos do Mar, nos dias 27, 28 e 29 de outubro, com atrativos na orla e nas principais ruas do bairro. 
Restaurantes, feira de gastronomia e de economia solidária, praça de food trucks, espaço kids, ações sociais e shows musicais fazem parte da programação, que você confere no final desta matéria.
"Pra gente, tocar em Jesus de Nazareth, que foi o berço da banda e serviu de inspiração pra tantas músicas e momentos especiais em nossas vidas, é um luxo. A responsabilidade parece que é dobrada, porque lá estão nossos amigos. Será um show especial", promete Jon Santos, vocalista da banda Herança Negra, que se apresenta na sexta, às 22h, no palco da Rua Helena Muller. 
O evento é uma realização do Capixaba Hub Social, formado pelas entidades Instituto Mão na Massa e Central das Comunidades (CDC). 

CIRCUITO DE BARES E RESTAURANTES

  • RESTAURANTE DO BIGODE - Fundado no anos 1990 por Clemar Viegas da Costa, o Bigode, a casa é um símbolo de Jesus de Nazareth. O restaurante ostenta uma vista deslumbrante da Baía de Vitória e tem como especialidade frutos do mar e moqueca capixaba. A mariscada, seu carro-chefe, leva camarão VG, lagosta com casca, polvo, lula em anéis e siri desfiado (a partir de R$ 176,90/duas pessoas). No festival, a versão individual na embalagem descartável vai custar R$ 35. Mais informações: @restaurantedobigode e (27) 99576-5333.     
Festival de Pescado e Frutos do Mar de Jesus de Nazareth
Mariscada é o carro-chefe do Restaurante do Bigode Crédito: Fernando Madeira
  • RESTAURANTE DO LANGUINHO - Na prainha próxima ao Bigode, Langston Lazarini comanda, há pouco mais de dois anos, um charmoso restaurante especializado em frutos do mar. Iguarias como siri mole e corpinho de baiacu fritos dividem lugar no menu com moquecas muito saborosas. Para o festival, a aposta da casa é o gurjão de dourado (R$ 50 a porção, servida com molho tártaro). Mais informações: @caranguejodolanguinhovix e (27) 99987-9410.   
Gurjão de peixe do Caranguejo do Languinho
Gurjão de dourado é aposta do Languinho para o festival Crédito: Fernando Madeira
Também fazem parte do circuito de bares e restaurantes em Jesus de Nazareth o Veredas Bar e o Recanto da Passarela, localizados na passarela sobre a Baía de Vitória, e o Bar da Galera. Todos esses estabelecimentos abrirão para almoço e jantar nos três dias do festival. 

Comida caseira no cardápio

Durante o evento, oito moradores da comunidade participarão do circuito House Gourmet, vendendo diversas comidinhas em suas residências. Bolinho de peixe, linguiça de marisco, empada de camarão, cachorro-quente, feijão tropeiro, brigadeiro e chup-chup estão entre as opções caseiras disponíveis. Esse circuito funcionará em tempo integral, com pontos espalhados por todo o bairro.

FEIRA GASTRONÔMICA

Uma das atrações do festival é a feira de gastronomia, que acontecerá na Rua Helena Muller reunindo cerca de 15 barracas, com diversas opções de comida e bebida. Os preços dos petiscos e pratos vão variar entre R$ 10 e R$ 250. 
A lista de quitutes inclui desde moqueca e torta capixaba até linguiça de peixe e feijoada de frutos do mar. Também serão comercializados espetinhos, salgados, bolos, doces, acarajé, drinques e chope. 
Festival de Pescado e Frutos do Mar de Jesus de Nazareth
Fachada do Restaurante do Bigode é um dos atrativos do bairro Crédito: Fernando Madeira

PROGRAMAÇÃO MUSICAL E GASTRONÔMICA*

*Atrações e horários estão sujeitos a alterações de última hora, que são de responsabilidade da organização do evento.
SEXTA-FEIRA - 27/10
  • 11h - Abertura do circuito de restaurantes e bares, da feira gastronômica, do circuito House Gourmet, da praça de food trucks e a cervejaria Sem Freio 
  • 15h - Abertura da feira de economia solidária, do espaço kids e do brechó
  • Palco 1 - Rua Helena Miller, em frente à unidade de saúde
  • 16h - Banda Vep (Sejus)
  • 17h - Banda Marcial da Escola Ermentina leal (Fames)
  • 20h - Monique Rocha
  • 22h - Herança Negra
  • Palco 2 - Praça de food trucks e cervejaria, na Rua Afonso Sarlo
  • 16h - Belimar Victória e Fabio do Carmo
  • 18h - DJ Sem Freio Beer
  • 20h - Bob Rastaclone
  • 22h - Fred Macucos
  • Palcos 3 e 4 - Orla / Píer 
  • 11h - Wesley Jhony (Píer do Bigode)
  • 14h - Alessandro do Sax (Restaurante do Languinho)
  • 16h - Encontro do vinil (Bar da Galera)
  • 17h - Van Sallys (Bar da Paulinha, ponto final)
Herança Negra
Herança Negra se apresenta na sexta (27) Crédito: Herança Negra/Instagram
SÁBADO - 28/10 
  • 10h - Abertura dos circuitos gastronômicos, da feira de economia solidária, do espaço kids e do brechó
  • Palco 1 - Rua Helena Miller, em frente à unidade de saúde
  • 10h - Anderson Andrade (gospel)
  • 11h - Júlio Marques (gospel)
  • 13h - Banda Vep
  • 14h - G.R.E.S. Independente de São Torquato
  • 15h - Chico Lessa
  • 17h - DJ Masknobeat
  • 20h - Amaro Lima
  • 23h - DJ Barol Beats
  • Palco 2 - Praça de food trucks e cervejaria, na Rua Afonso Sarlo
  • 10h - DJ Sem Freio
  • 11h - G.R.E.S. Independente de São Torquato
  • 14h - Tarde de forró com DJ Berim, trio com Luiz Marreta, Amanda Requião e trio com Felipe P.O.
  • 20h - Apresentação de todos os trios de forró
  • 21h - DJ Sem Freio
  • Palcos 3 e 4 - Orla / Píer
  • 14h - Belimar Victória (Píer do Bigode)
  • 14h - Fábio do Carmo (Restaurante do Languinho)
  • 15h - Wesley Jhony (Píer do Bigode)
  • 16h - Alessandro do Sax (Bar do Orlando)
  • 16h - Encontro do vinil (Bar da Galera)
Amaro Lima encerra a segunda noite do Fest Gastronomia com o show
Amaro Lima toca no sábado (28) Crédito: Carlos Alberto Silva
DOMINGO - 29/10
  • 10h - Abertura dos circuitos gastronômicos, da feira de economia solidária, do espaço kids e do brechó
  • Palco 1 - Rua Helena Miller, em frente à unidade de saúde
  • 10h - DJ
  • 12h - Escola de samba Pega no Samba
  • 14h - Alisson do Banjo
  • 16h - Banda Vep
  • 18h - GB do Naza
  • 19h - DJ Podolski
  • 20h - MC Arthur
  • 21h - Apresentações de funk
  • 22h - Encerramento do festival
  • Palco 2 - Praça de food trucks e cervejaria, na Rua Afonso Sarlo
  • 10h - DJ
  • 14h - Escola de samba Pega no Samba 
  • 15h - Força Break (Vila Velha)
  • 16h - Chico Lessa
  • 17h - Encontro do vinil
  • 22h - Encerramento do festival
  • Palcos 3 e 4 - Orla / Píer
  • 10h - Wesley Jhony (castanheira/praia)
  • 12h - Ivo Gomes (Restaurante do Languinho)
  • 12h - Alessandro do sax (Píer do Bigode)
  • 14h - Belimar Victória
  • 16h - Fábio do Carmo
Cantor e compositor Chico Lessa
Chico Lessa é atração na praça de food trucks Crédito: Divulgação
FESTIVAL DE PESCADO E FRUTOS DO MAR JESUS DE NAZARETH 
Quando: 27, 28 e 29 de outubro de 2023
Onde: Jesus de Nazareth, Vitória 
Horários (circuitos gastronômicos, feiras, espaço kids e brechó): das 10h às 22h  
Mais informações: @festival_jesus_de_nazareth
Realização: Capixaba Hub Social (Instituto Mão na Massa e Central das Comunidades/CDC).
Com informações de Erik Oakes.

Veja Também

Oktoberfest na Serra terá quatro dias de shows e muita cerveja

Vila Velha ganha bar de cachaças no Parque das Castanheiras

Evento sobre café reúne especialistas de renome nacional no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital
Ficha do ex-deputado federal Alexandre Ramagem em centro de detenção Flórida, Orange County Incarcerations
Ramagem agradece a governo Trump após soltura e chama PF de 'polícia de jagunços'
Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato
Vila Velha sedia Campeonato Brasileiro de Esportes de Contato neste fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados