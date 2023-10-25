Festival de gastronomia movimenta Jesus de Nazareth, em Vitória

O fim de semana vai ser de muita música e gastronomia na comunidade de Jesus Nazareth, em Vitória, que recebe a primeira edição do Festival de Pescado e Frutos do Mar, nos dias 27, 28 e 29 de outubro, com atrativos na orla e nas principais ruas do bairro.
Restaurantes, feira de gastronomia e de economia solidária, praça de food trucks, espaço kids, ações sociais e shows musicais fazem parte da programação, que você confere no final desta matéria.
"Pra gente, tocar em Jesus de Nazareth, que foi o berço da banda e serviu de inspiração pra tantas músicas e momentos especiais em nossas vidas, é um luxo. A responsabilidade parece que é dobrada, porque lá estão nossos amigos. Será um show especial", promete Jon Santos, vocalista da banda Herança Negra, que se apresenta na sexta, às 22h, no palco da Rua Helena Muller.
O evento é uma realização do Capixaba Hub Social, formado pelas entidades Instituto Mão na Massa e Central das Comunidades (CDC).
CIRCUITO DE BARES E RESTAURANTES
- RESTAURANTE DO BIGODE - Fundado no anos 1990 por Clemar Viegas da Costa, o Bigode, a casa é um símbolo de Jesus de Nazareth. O restaurante ostenta uma vista deslumbrante da Baía de Vitória e tem como especialidade frutos do mar e moqueca capixaba. A mariscada, seu carro-chefe, leva camarão VG, lagosta com casca, polvo, lula em anéis e siri desfiado (a partir de R$ 176,90/duas pessoas). No festival, a versão individual na embalagem descartável vai custar R$ 35. Mais informações: @restaurantedobigode e (27) 99576-5333.
- RESTAURANTE DO LANGUINHO - Na prainha próxima ao Bigode, Langston Lazarini comanda, há pouco mais de dois anos, um charmoso restaurante especializado em frutos do mar. Iguarias como siri mole e corpinho de baiacu fritos dividem lugar no menu com moquecas muito saborosas. Para o festival, a aposta da casa é o gurjão de dourado (R$ 50 a porção, servida com molho tártaro). Mais informações: @caranguejodolanguinhovix e (27) 99987-9410.
Também fazem parte do circuito de bares e restaurantes em Jesus de Nazareth o Veredas Bar e o Recanto da Passarela, localizados na passarela sobre a Baía de Vitória, e o Bar da Galera. Todos esses estabelecimentos abrirão para almoço e jantar nos três dias do festival.
Comida caseira no cardápio
Durante o evento, oito moradores da comunidade participarão do circuito House Gourmet, vendendo diversas comidinhas em suas residências. Bolinho de peixe, linguiça de marisco, empada de camarão, cachorro-quente, feijão tropeiro, brigadeiro e chup-chup estão entre as opções caseiras disponíveis. Esse circuito funcionará em tempo integral, com pontos espalhados por todo o bairro.
FEIRA GASTRONÔMICA
Uma das atrações do festival é a feira de gastronomia, que acontecerá na Rua Helena Muller reunindo cerca de 15 barracas, com diversas opções de comida e bebida. Os preços dos petiscos e pratos vão variar entre R$ 10 e R$ 250.
A lista de quitutes inclui desde moqueca e torta capixaba até linguiça de peixe e feijoada de frutos do mar. Também serão comercializados espetinhos, salgados, bolos, doces, acarajé, drinques e chope.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL E GASTRONÔMICA*
*Atrações e horários estão sujeitos a alterações de última hora, que são de responsabilidade da organização do evento.
SEXTA-FEIRA - 27/10
- 11h - Abertura do circuito de restaurantes e bares, da feira gastronômica, do circuito House Gourmet, da praça de food trucks e a cervejaria Sem Freio
- 15h - Abertura da feira de economia solidária, do espaço kids e do brechó
- Palco 1 - Rua Helena Miller, em frente à unidade de saúde
- 16h - Banda Vep (Sejus)
- 17h - Banda Marcial da Escola Ermentina leal (Fames)
- 20h - Monique Rocha
- 22h - Herança Negra
- Palco 2 - Praça de food trucks e cervejaria, na Rua Afonso Sarlo
- 16h - Belimar Victória e Fabio do Carmo
- 18h - DJ Sem Freio Beer
- 20h - Bob Rastaclone
- 22h - Fred Macucos
- Palcos 3 e 4 - Orla / Píer
- 11h - Wesley Jhony (Píer do Bigode)
- 14h - Alessandro do Sax (Restaurante do Languinho)
- 16h - Encontro do vinil (Bar da Galera)
- 17h - Van Sallys (Bar da Paulinha, ponto final)
SÁBADO - 28/10
- 10h - Abertura dos circuitos gastronômicos, da feira de economia solidária, do espaço kids e do brechó
- Palco 1 - Rua Helena Miller, em frente à unidade de saúde
- 10h - Anderson Andrade (gospel)
- 11h - Júlio Marques (gospel)
- 13h - Banda Vep
- 14h - G.R.E.S. Independente de São Torquato
- 15h - Chico Lessa
- 17h - DJ Masknobeat
- 20h - Amaro Lima
- 23h - DJ Barol Beats
- Palco 2 - Praça de food trucks e cervejaria, na Rua Afonso Sarlo
- 10h - DJ Sem Freio
- 11h - G.R.E.S. Independente de São Torquato
- 14h - Tarde de forró com DJ Berim, trio com Luiz Marreta, Amanda Requião e trio com Felipe P.O.
- 20h - Apresentação de todos os trios de forró
- 21h - DJ Sem Freio
- Palcos 3 e 4 - Orla / Píer
- 14h - Belimar Victória (Píer do Bigode)
- 14h - Fábio do Carmo (Restaurante do Languinho)
- 15h - Wesley Jhony (Píer do Bigode)
- 16h - Alessandro do Sax (Bar do Orlando)
- 16h - Encontro do vinil (Bar da Galera)
DOMINGO - 29/10
- 10h - Abertura dos circuitos gastronômicos, da feira de economia solidária, do espaço kids e do brechó
- Palco 1 - Rua Helena Miller, em frente à unidade de saúde
- 10h - DJ
- 12h - Escola de samba Pega no Samba
- 14h - Alisson do Banjo
- 16h - Banda Vep
- 18h - GB do Naza
- 19h - DJ Podolski
- 20h - MC Arthur
- 21h - Apresentações de funk
- 22h - Encerramento do festival
- Palco 2 - Praça de food trucks e cervejaria, na Rua Afonso Sarlo
- 10h - DJ
- 14h - Escola de samba Pega no Samba
- 15h - Força Break (Vila Velha)
- 16h - Chico Lessa
- 17h - Encontro do vinil
- 22h - Encerramento do festival
- Palcos 3 e 4 - Orla / Píer
- 10h - Wesley Jhony (castanheira/praia)
- 12h - Ivo Gomes (Restaurante do Languinho)
- 12h - Alessandro do sax (Píer do Bigode)
- 14h - Belimar Victória
- 16h - Fábio do Carmo
FESTIVAL DE PESCADO E FRUTOS DO MAR JESUS DE NAZARETH
Quando: 27, 28 e 29 de outubro de 2023
Onde: Jesus de Nazareth, Vitória
Horários (circuitos gastronômicos, feiras, espaço kids e brechó): das 10h às 22h
Mais informações: @festival_jesus_de_nazareth
Realização: Capixaba Hub Social (Instituto Mão na Massa e Central das Comunidades/CDC).
Quando: 27, 28 e 29 de outubro de 2023
Onde: Jesus de Nazareth, Vitória
Horários (circuitos gastronômicos, feiras, espaço kids e brechó): das 10h às 22h
Mais informações: @festival_jesus_de_nazareth
Realização: Capixaba Hub Social (Instituto Mão na Massa e Central das Comunidades/CDC).
Com informações de Erik Oakes.