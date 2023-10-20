Oktoberfest na Serra terá quatro dias de shows e muita cerveja

A Serra vai sediar sua primeira Oktoberfest, entre os dias 26 e 29 de outubro, no Parque da Cidade, em Laranjeiras. O evento, inspirado na famosa festa cervejeira alemã, terá entrada gratuita e vai reunir cervejarias artesanais do município, opções gastronômicas, atrações musicais e um parquinho com brinquedos infláveis para crianças.
Confirmaram presença na Oktober serrana as cervejarias Kombeer, Ambronelli, Baumler, Cia Marítima, Wild West e Vikings. Os estilos de cerveja oferecidos variam entre as conhecidas Pilsen, IPA e Stout, e a lista também inclui sabores originais, como o chope de frutas tropicais.
O evento terá de 35 a 40 torneiras com a bebida e contará também com produção ao vivo de cerveja artesanal.
O presidente da Associação das Cervejarias Artesanais da Serra, Jean Soares, destaca que somente empreendedores do município participarão da festa. “Teremos, também, uma série de cervejas premiadas”, antecipa.
GASTRONOMIA
Na área de alimentação, o público vai encontrar opções como hambúrguer, carne, bobó de camarão, risole, frango frito, batata, torresmo, churros, açaí, acarajé e comida de boteco.
A programação musical traz artistas e bandas de diversos estilos, do rock ao samba, como Big Boss, Duets, Overphone, Back to The Past, SambADM e Pedala Samba. Confira abaixo.
PROGRAMAÇÃO MUSICAL
QUINTA-FEIRA - 26/10
- 17h - Abertura do evento e intervalos com Jerdam Show
- 18h - Big Boss
- 20h30 - Duets
- 17h - Abertura do evento e intervalos com Jerdam Show
- 18h - Overphone
- 20h30 - Back to the Past
- 16h - Abertura do evento e intervalos com Jerdam Show
- 16h30 - Face Neutra
- 18h - Ralftone
- 19h30 - Fuse
- 21h - Cadu Caruzo
- 14h - Abertura do evento e intervalos com Jerdam Show
- 14h30 - Primeira classe
- 17h - SambADM
- 20h - Pedala Samba
1ª OKTOBERFEST SERRA
Quando: 26, 27, 28 e 29 de outubro de 2023
Onde: Parque da Cidade, Laranjeiras, Serra
Horários: quinta, sexta e sábado, das 17h às 23h; domingo, das 14h às 22h
Atrações: cervejarias artesanais, shows musicais, recreação infantil e gastronomia
Entrada gratuita
Realização: Associação das Cervejarias Artesanais da Serra (Asces) com apoio da Prefeitura da Serra.
Quando: 26, 27, 28 e 29 de outubro de 2023
Onde: Parque da Cidade, Laranjeiras, Serra
Horários: quinta, sexta e sábado, das 17h às 23h; domingo, das 14h às 22h
Atrações: cervejarias artesanais, shows musicais, recreação infantil e gastronomia
Entrada gratuita
Realização: Associação das Cervejarias Artesanais da Serra (Asces) com apoio da Prefeitura da Serra.