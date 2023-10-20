Oktoberfest na Serra terá quatro dias de shows e muita cerveja

Evento vai reunir seis cervejarias do município Crédito: Denis Zavhorodnii

A Serra vai sediar sua primeira Oktoberfest, entre os dias 26 e 29 de outubro, no Parque da Cidade, em Laranjeiras. O evento, inspirado na famosa festa cervejeira alemã, terá entrada gratuita e vai reunir cervejarias artesanais do município, opções gastronômicas, atrações musicais e um parquinho com brinquedos infláveis para crianças.

Confirmaram presença na Oktober serrana as cervejarias Kombeer, Ambronelli, Baumler, Cia Marítima, Wild West e Vikings. Os estilos de cerveja oferecidos variam entre as conhecidas Pilsen, IPA e Stout, e a lista também inclui sabores originais, como o chope de frutas tropicais.

O evento terá de 35 a 40 torneiras com a bebida e contará também com produção ao vivo de cerveja artesanal.

O presidente da Associação das Cervejarias Artesanais da Serra, Jean Soares, destaca que somente empreendedores do município participarão da festa. “Teremos, também, uma série de cervejas premiadas”, antecipa.

GASTRONOMIA

Na área de alimentação, o público vai encontrar opções como hambúrguer, carne, bobó de camarão, risole, frango frito, batata, torresmo, churros, açaí, acarajé e comida de boteco.

A programação musical traz artistas e bandas de diversos estilos, do rock ao samba, como Big Boss, Duets, Overphone, Back to The Past, SambADM e Pedala Samba. Confira abaixo.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

QUINTA-FEIRA - 26/10

17h - Abertura do evento e intervalos com Jerdam Show



18h - Big Boss



20h30 - Duets

SEXTA-FEIRA - 27/10

17h - Abertura do evento e intervalos com Jerdam Show



18h - Overphone



20h30 - Back to the Past

SÁBADO - 28/10

16h - Abertura do evento e intervalos com Jerdam Show



16h30 - Face Neutra



18h - Ralftone



19h30 - Fuse



21h - Cadu Caruzo

DOMINGO - 29/10

14h - Abertura do evento e intervalos com Jerdam Show



14h30 - Primeira classe



17h - SambADM



20h - Pedala Samba