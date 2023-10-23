Evento sobre café reúne especialistas de renome nacional no ES

Métodos de preparo de café terão destaque na programação Crédito: Shutterstock

O universo do café, desde a cadeia produtiva até o cliente final, será tema do Coffees - Semana Nacional do Café, que acontece na Capital entre os dias 26 e 28 de outubro, das 13h às 21h. O local escolhido é o Shopping Vitória e a entrada é gratuita.

Evento inédito em terras capixabas sobre café, o Coffees se propõe a valorizar essa produção no Espírito Santo, mostrando diversidade de tipos, métodos de cultivo e terroir, o que resulta em grãos diferenciados e reconhecidos internacionalmente.

A programação vai contar com workshops práticos, aulas-show e cursos conduzidos por especialistas renomados, baristas, mestres de torra, empreendedores, provadores e produtores de café.

Tais interações com o público vão abordar desde café capixaba (degustações), métodos de preparo, torra e mixologia até turismo rural e cultivo em sistema agroflorestal.

O evento vai reunir cerca de 40 empreendedores, sendo 16 produtores de café, e também empreendimentos, como os da agroindústria e do artesanato.

COMPETIÇÃO

Na ocasião, será realizada a Copa Coffees, para eleger o melhor café preparado dentro de um tempo determinado. A inscrição para participar da competição custa R$ 30 e pode ser feita na página do evento na plataforma Sympla.

Todos os 16 competidores usarão a mesma espécie de café e os mesmos utensílios, e o que conseguir preparar o melhor café ganhará um troféu acompanhado de kits com acessórios e métodos de preparo.

O conteúdo do Coffees tem a curadoria do mestre de torra capixaba Jonathan Piazarolo, Campeão Brasileiro de Torra de 2019, e da especialista em café e curadora de eventos relacionados à bebida Mariana Proença, de São Paulo.

Gisele Coutinho (Pura Caffeina) e Mariana Mesquita (barista e bartender) Crédito: Renato Nascimento e Divulgação

PROGRAMAÇÃO*

*Atrações e horários estão sujeitos a alterações de última hora, que são de responsabilidade da organização do evento.

QUINTA-FEIRA - 28/10

13h - Abertura para o público - entrada gratuita



Cafeteria - Workshops práticos e Aulas-show (gratuito/por ordem de chegada)



Das 15h às 16h30 - Degustação de cafés conilon capixabas com Lucas Venturim (Café Fazenda Venturim)



Das 17h às 18h30 - "Aeropress - Aprenda a fazer o seu café", com João Ribeiro, Campeão Brasileiro de Aeropress de 2018



Das 19h às 20h30 - "Diferentes qualidades de café e como inovar nas receitas em casa", com Gisele Coutinho (Pura Caffeina)



Palco - CoffeES Talks:



Das 14h às 15h - Abertura oficial: Cafés do Espírito Santo. Participantes: Michel Tesch, Subsecretário de Desenvolvimento Rural do Espírito Santo; Aderes; Alessandro Eller; Mariana Proença e Jonathan Piazarolo



Das 16h às 17h - "Agricultura de Sistema Agroflorestal", com Clayton Barrossa Monteiro (Café Fazenda Ninho da Águia) e Pedro Zoca (Café Zoca)

Das 18h às 19h - "Café Conilon de Qualidade e o Movimento das Mulheres do ES", com Lucas Venturim e Natércia Vencioneck (Pode Mulheres/Cafesul)



Cursos pagos:



Das 14h às 17h - "Como extrair melhor o seu café - cinética para iniciantes", com Verônica Belchior (PhD em Ciência de Alimentos pela UFMG e UPorto) - 10 vagas



Das 18h às 20h - "Estrutura física da cafeteria: direcionamentos com foco em vendas e eficiência do negócio", com Flávia Pogliani (The Little Coffee Shop/SP) - 10 vagas

SEXTA-FEIRA - 27/10

13h - Abertura para o público - entrada gratuita



Cafeteria - Workshops práticos e Aulas-show (gratuito/por ordem de chegada)



Das 14h às 15h30 - Degustação de cafés do Caparaó



Das 16h às 17h30 - Oficina de métodos de preparo com Leonardo Gonçalves (Café ao Leu)



Das 18h às 19h30 - Drinques com café com Mariana Mesquita (barista e bartender)



Palco - CoffeES Talks;



Das 14h às 15h - "Mercado de cafés especiais no Espírito Santo", com Raul Guizelini (Terrafé Cafeteria e Torrefação)



Das 16h às 17h - "Como comunicar a sua marca", com Chico Ribeiro (Balaio Design) e Roberto Barros (designer e tamper gift)



Das 17h30 às 18h30 - "O café que chega na sua xícara - o que está por trás das pesquisas", com Lucas Louzada Pereira (professor e pesquisador do Ifes de Venda Nova do Imigrante)



Cursos pagos:



Das 10h às 12h - "Domine seu café coado", com Gisele Coutinho (Pura Caffeina) - 10 vagas



Das 14h às 17h - Torra de Café, com Eystein Veflingstad (mestre de torra) - 10 vagas



Das 18h às 20h - Variáveis que influenciam na qualidade do preparo do café - Regina Machado - 10 vagas

SÁBADO - 28/10

13h - Abertura ao público - entrada gratuita



Cafeteria - Workshops práticos e Aulas-show (gratuito/por ordem de chegada):



Das 14h às 15h30 - Degustação de cafés Montanhas do Espírito Santo



Das 16h às 17h30 - Aula sobre chás com Denise Endringer (UVV)



Das 18h às 19h30 - "Mixologia e café", com Diogo Cypriano (Birita Brasil e Flammes Bar)



Palco - CoffeES Talks:



Das 14h às 15h - "Turismo rural e hospedagem na fazenda de café", com Jhone Lacerda e Fred Ayres (Sítio Santa Rita e A Cafeteria no Sítio)



Das 16h às 17h - "Torra de café - empreendedores", com Leonardo Gonçalves (Café ao Leu)



Das 18h às 19h - "Explorando o café especial: uma jornada sensorial e degustação", com Douglas Almeida (Rituá Café)



Cursos pagos:



Das 10h às 12h - Jonathan Piazarolo (curso fechado)



Das 14h às 17h - "Domine seu café coado", com Gisele Coutinho (Pura Caffeina) - 10 vagas



Das 18h às 20h - "Drinques com café", com Mariana Mesquita (barista e bartender) - 10 vagas



Clayton Barrossa (Fazenda Ninho da Águia) e Leonardo Gonçalves (Café ao Leu) Crédito: Divulgação