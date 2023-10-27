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No Parque de Exposições

Polo cervejeiro de Viana realiza exposição com shows de graça

1ª Expocervi terá até domingo (29) cervejarias, churrasco, sangria de barril e feira gastronômica. Trio Forrozão e Grupo Revelação são atrações
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 15:04

Cerveja IPA e lúpulo
Evento acontece de hoje até domingo (29) em Viana Sede Crédito: Shutterstock
Churrasco de fogo chão, sangria de barril de chope e muita cerveja artesanal estão garantidos na primeira edição da Expocervi - Exposição do Polo Cervejeiro de Viana, que acontece no Parque de Exposições de Viana Sede de hoje a domingo (29/10), com shows de artistas locais e nacionais, do axé ao samba. A entrada é gratuita. 
O carro-chefe do evento é a cerveja artesanal capixaba, que estará presente em estandes com diversos estilos, entre os quais Pilsen, IPA, APA, Red Ale, Stout e Blonde Ale. Ao todo, participam da festa 16 cervejarias que integram o Circuito de Cervejarias Artesanais da Região Metropolitana. 

CERVEJARIAS CONFIRMADAS

A lista de expositores inclui Else Beer, Cervejaria Indomável, Cervejaria Piabier, Cervejaria 38, El Bigodón, Cervejaria KingBier, Cervejaria Alquimistas, Arapuca Beer, Cervejaria Black Rock, Compadre Cervejaria, Cervejaria Bigos, Cervejaria Convento e Cervejaria Mestra. 
Na sexta (27), às 21h, acontecerá a sangria do barril de chope, uma cerimônia de origem alemã que consiste em deixar a primeira extração da cerveja preencher as mangueiras do barril até chegar à torneira. Nesse momento, haverá degustação e um brinde com quem estiver presente. 

GASTRONOMIA E ARTESANATO

Na parte de gastronomia, o destaques fica para o churrasco nos estilos fogo de chão e parrilha, sob o comando de Costelitos BBQ e Fogo Parrilla. Haverá outras opções nos estandes da 1ª Feira de Comércio de Artes do Espírito Santo (Fecartes), que terão à venda refeições, lanches, doces, bolos e artesanato. Esse evento acontecerá no parque durante a Expocervi.   
Para garantir a animação do público, são esperados shows de Flávia Mendonça, Pele Morena, Richard Viana, Trio Forrozão, Emerson Xumbrega e Grupo Revelação. Veja abaixo a programação completa. 
SEXTA-FEIRA (27/10)
  • 18h - Abertura 
  • 19h - Show com a banda Ramal 27
  • 20h - Concurso da Rainha e das Princesas do Lúpulo
  • 21h - Sangria do Barril
  • 21h30 - Show com o grupo Pele Morena
  • 23h30 - Show com Flávia Mendonça
  • 2h - Encerramento
SÁBADO (28/10)
  • 16h - Abertura 
  • 19h - Desfile da Rainha e das Princesas do Lúpulo
  • 20h - Show com Richard Viana
  • 22h - Show com Trio Forrozão
  • 0h - Show com Luiz Paulo Forrozão
  • 2h - Encerramento
DOMINGO (29/10)
  • 12h - Abertura 
  • 14h - Show com Serginho Black
  • 16h - Show com Emerson Xumbrega
  • 19h - Show com Grupo Revelação
  • 22h - Encerramento
  • 1ª EXPOSIÇÃO DO POLO CERVEJEIRO DE VIANA - EXPOCERVI
  • Quando: de 27 a 29 de outubro de 2023
  • Onde: no Parque de Exposições de Viana Sede. Av. Beira Rio, 353, Santa Terezinha, Viana.
  • Entrada gratuita
  • Mais informações: @prefeituraviana.

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