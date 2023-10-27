Polo cervejeiro de Viana realiza exposição com shows de graça

Evento acontece de hoje até domingo (29) em Viana Sede Crédito: Shutterstock

Churrasco de fogo chão, sangria de barril de chope e muita cerveja artesanal estão garantidos na primeira edição da Expocervi - Exposição do Polo Cervejeiro de Viana, que acontece no Parque de Exposições de Viana Sede de hoje a domingo (29/10), com shows de artistas locais e nacionais, do axé ao samba. A entrada é gratuita.

O carro-chefe do evento é a cerveja artesanal capixaba, que estará presente em estandes com diversos estilos, entre os quais Pilsen, IPA, APA, Red Ale, Stout e Blonde Ale. Ao todo, participam da festa 16 cervejarias que integram o Circuito de Cervejarias Artesanais da Região Metropolitana.

CERVEJARIAS CONFIRMADAS

A lista de expositores inclui Else Beer, Cervejaria Indomável, Cervejaria Piabier, Cervejaria 38, El Bigodón, Cervejaria KingBier, Cervejaria Alquimistas, Arapuca Beer, Cervejaria Black Rock, Compadre Cervejaria, Cervejaria Bigos, Cervejaria Convento e Cervejaria Mestra.

Na sexta (27), às 21h, acontecerá a sangria do barril de chope, uma cerimônia de origem alemã que consiste em deixar a primeira extração da cerveja preencher as mangueiras do barril até chegar à torneira. Nesse momento, haverá degustação e um brinde com quem estiver presente.

GASTRONOMIA E ARTESANATO

Na parte de gastronomia, o destaques fica para o churrasco nos estilos fogo de chão e parrilha, sob o comando de Costelitos BBQ e Fogo Parrilla. Haverá outras opções nos estandes da 1ª Feira de Comércio de Artes do Espírito Santo (Fecartes), que terão à venda refeições, lanches, doces, bolos e artesanato. Esse evento acontecerá no parque durante a Expocervi.

Para garantir a animação do público, são esperados shows de Flávia Mendonça, Pele Morena, Richard Viana, Trio Forrozão, Emerson Xumbrega e Grupo Revelação. Veja abaixo a programação completa.

SEXTA-FEIRA (27/10)

18h - Abertura



19h - Show com a banda Ramal 27



20h - Concurso da Rainha e das Princesas do Lúpulo



21h - Sangria do Barril



21h30 - Show com o grupo Pele Morena



23h30 - Show com Flávia Mendonça



2h - Encerramento

SÁBADO (28/10)

16h - Abertura



19h - Desfile da Rainha e das Princesas do Lúpulo



20h - Show com Richard Viana



22h - Show com Trio Forrozão



0h - Show com Luiz Paulo Forrozão



2h - Encerramento

DOMINGO (29/10)

12h - Abertura



14h - Show com Serginho Black



16h - Show com Emerson Xumbrega



19h - Show com Grupo Revelação



22h - Encerramento

