Polo cervejeiro de Viana realiza exposição com shows de graça

Churrasco de fogo chão, sangria de barril de chope e muita cerveja artesanal estão garantidos na primeira edição da Expocervi - Exposição do Polo Cervejeiro de Viana, que acontece no Parque de Exposições de Viana Sede de hoje a domingo (29/10), com shows de artistas locais e nacionais, do axé ao samba. A entrada é gratuita.
O carro-chefe do evento é a cerveja artesanal capixaba, que estará presente em estandes com diversos estilos, entre os quais Pilsen, IPA, APA, Red Ale, Stout e Blonde Ale. Ao todo, participam da festa 16 cervejarias que integram o Circuito de Cervejarias Artesanais da Região Metropolitana.
CERVEJARIAS CONFIRMADAS
A lista de expositores inclui Else Beer, Cervejaria Indomável, Cervejaria Piabier, Cervejaria 38, El Bigodón, Cervejaria KingBier, Cervejaria Alquimistas, Arapuca Beer, Cervejaria Black Rock, Compadre Cervejaria, Cervejaria Bigos, Cervejaria Convento e Cervejaria Mestra.
Na sexta (27), às 21h, acontecerá a sangria do barril de chope, uma cerimônia de origem alemã que consiste em deixar a primeira extração da cerveja preencher as mangueiras do barril até chegar à torneira. Nesse momento, haverá degustação e um brinde com quem estiver presente.
GASTRONOMIA E ARTESANATO
Na parte de gastronomia, o destaques fica para o churrasco nos estilos fogo de chão e parrilha, sob o comando de Costelitos BBQ e Fogo Parrilla. Haverá outras opções nos estandes da 1ª Feira de Comércio de Artes do Espírito Santo (Fecartes), que terão à venda refeições, lanches, doces, bolos e artesanato. Esse evento acontecerá no parque durante a Expocervi.
Para garantir a animação do público, são esperados shows de Flávia Mendonça, Pele Morena, Richard Viana, Trio Forrozão, Emerson Xumbrega e Grupo Revelação. Veja abaixo a programação completa.
SEXTA-FEIRA (27/10)
- 18h - Abertura
- 19h - Show com a banda Ramal 27
- 20h - Concurso da Rainha e das Princesas do Lúpulo
- 21h - Sangria do Barril
- 21h30 - Show com o grupo Pele Morena
- 23h30 - Show com Flávia Mendonça
- 2h - Encerramento
- 16h - Abertura
- 19h - Desfile da Rainha e das Princesas do Lúpulo
- 20h - Show com Richard Viana
- 22h - Show com Trio Forrozão
- 0h - Show com Luiz Paulo Forrozão
- 2h - Encerramento
- 12h - Abertura
- 14h - Show com Serginho Black
- 16h - Show com Emerson Xumbrega
- 19h - Show com Grupo Revelação
- 22h - Encerramento
- 1ª EXPOSIÇÃO DO POLO CERVEJEIRO DE VIANA - EXPOCERVI
- Quando: de 27 a 29 de outubro de 2023
- Onde: no Parque de Exposições de Viana Sede. Av. Beira Rio, 353, Santa Terezinha, Viana.
- Entrada gratuita
- Mais informações: @prefeituraviana.