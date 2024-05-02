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Enchentes no Sul

Lula garante recursos ao RS e anuncia lançamento de PAC voltado a encostas

De acordo com o presidente, a preocupação inicial é resgatar quem estiver em perigo após chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 14:54

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

02 mai 2024 às 14:54
BRASÍLIA - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse, nesta quinta-feira (2), que não faltarão esforços nem recursos do governo federal para minimizar os impactos das chuvas que atingiram regiões do Rio Grande do Sul. Lula falou em Santa Maria, uma das principais cidades do interior do Estado, depois de reunião com o governador Eduardo Leite (PSDB-RS). Até o momento, foram confirmadas 24 mortes e 21 pessoas desaparecidas no Estado.
"O governo federal estará 100% à disposição do Estado do Rio Grande do Sul, do povo do Rio Grande do Sul, para a gente atender com material humano, com trabalho, com eficiência e com recursos, que eu sei que serão necessários, para a gente poder reparar os prejuízos", disse o presidente, citando que as Forças Armadas também estarão à disposição da população gaúcha. "A gente não vai permitir que faltem recursos para que a gente possa reparar os danos causados."
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o governador Eduardo Leite, do Rio Grande Sul, durante enchentes no Estado gaúcho
Lula se reuniu com o governador Eduardo Leite, no Rio Grande Sul Crédito: Ricardo Stuckert / PR
De acordo com Lula, no primeiro momento, a preocupação é resgatar quem estiver em perigo e, depois, avaliar o que será necessário para reconstruir as estruturas perdidas. "Lamentavelmente, a gente só não pode prometer recuperar a vida das pessoas porque isso não está ao nosso alcance", declarou Lula. "É o segundo ano em que isso acontece, então é preciso que a gente comece a ficar preocupado em cuidar do planeta Terra com muito mais carinho e amor", disse.
O chefe do Executivo federal afirmou que rezará muito para que as chuvas passem.

PAC voltado a encostas

O presidente anunciou que, no próximo dia 8, quarta-feira, o governo lançará uma modalidade do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltada para obras em encostas, que evitem desmoronamentos e outros desastres do tipo.
O governador do Estado disse que o caso já se trata do "pior desastre climático" do Rio Grande do Sul. "A chuva ainda é torrencial, diferente do que aconteceu no ano passado", disse o gestor estadual.
Na declaração, Leite agradeceu a ida do presidente e pediu a "mobilização de todos". O governador reiterou que não faltarão recursos dos governos federal nem estadual para atender a população.
Segundo ele, a reunião com Lula foi muito proveitosa e destacou o alinhamento entre ambas as gestões no resgate da população.

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