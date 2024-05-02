Lula garante recursos ao RS e anuncia lançamento de PAC voltado a encostas

"O governo federal estará 100% à disposição do Estado do Rio Grande do Sul, do povo do Rio Grande do Sul, para a gente atender com material humano, com trabalho, com eficiência e com recursos, que eu sei que serão necessários, para a gente poder reparar os prejuízos", disse o presidente, citando que as Forças Armadas também estarão à disposição da população gaúcha. "A gente não vai permitir que faltem recursos para que a gente possa reparar os danos causados."

Lula se reuniu com o governador Eduardo Leite, no Rio Grande Sul Crédito: Ricardo Stuckert / PR

De acordo com Lula, no primeiro momento, a preocupação é resgatar quem estiver em perigo e, depois, avaliar o que será necessário para reconstruir as estruturas perdidas. "Lamentavelmente, a gente só não pode prometer recuperar a vida das pessoas porque isso não está ao nosso alcance", declarou Lula. "É o segundo ano em que isso acontece, então é preciso que a gente comece a ficar preocupado em cuidar do planeta Terra com muito mais carinho e amor", disse.

O chefe do Executivo federal afirmou que rezará muito para que as chuvas passem.

PAC voltado a encostas

O presidente anunciou que, no próximo dia 8, quarta-feira, o governo lançará uma modalidade do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) voltada para obras em encostas, que evitem desmoronamentos e outros desastres do tipo.

O governador do Estado disse que o caso já se trata do "pior desastre climático" do Rio Grande do Sul. "A chuva ainda é torrencial, diferente do que aconteceu no ano passado", disse o gestor estadual.

Na declaração, Leite agradeceu a ida do presidente e pediu a "mobilização de todos". O governador reiterou que não faltarão recursos dos governos federal nem estadual para atender a população.