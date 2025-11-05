Espírito Santo tem alerta de tempestade e granizo para todas as cidades
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para todo o Espírito Santo, já em vigência nesta quarta-feira (5) e válido até as 10h de quinta-feira (6). A previsão é de até 50 mm de chuva por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h, além do risco de queda de granizo.
Na última terça-feira (4), cidades capixabas já estavam em alerta de tempestade com risco de queda de granizo, e a previsão se cumpriu em Muniz Freire, que registrou as pedras de gelo caindo do céu (veja acima) e causou estragos no município. Temporais também causaram transtornos em Colatina, São Roque do Canaã e Santa Teresa, com alagamentos, destelhamentos e quedas de árvores.