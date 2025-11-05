Espírito Santo tem alerta de tempestade e granizo para todas as cidades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para todo o Espírito Santo, já em vigência nesta quarta-feira (5) e válido até as 10h de quinta-feira (6). A previsão é de até 50 mm de chuva por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h, além do risco de queda de granizo.