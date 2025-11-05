A Gazeta - Agora

Espírito Santo tem alerta de tempestade e granizo para todas as cidades

Publicado em 05/11/2025 às 10h52
Chuvas intensas atingiram município no início da noite de terça-feira (4)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade para todo o Espírito Santo, já em vigência nesta quarta-feira (5) e válido até as 10h de quinta-feira (6). A previsão é de até 50 mm de chuva por dia, com ventos intensos entre 40 e 60 km/h, além do risco de queda de granizo.

Na última terça-feira (4), cidades capixabas já estavam em alerta de tempestade com risco de queda de granizo, e a previsão se cumpriu em Muniz Freire, que registrou as pedras de gelo caindo do céu (veja acima) causou estragos no município. Temporais também causaram transtornos em Colatina, São Roque do Canaã e Santa Teresa, com alagamentos, destelhamentos e quedas de árvores.

