Cidades do ES recebem alertas de chuva, tempestade e granizo; veja lista

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 10:16
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos — os mais brandos da escala — para o Espírito Santo, nesta terça-feira (4), de chuvas intensas e tempestade. Ambos já estão em vigor e são válidos até as 10h de quarta-feira (5).
O alerta amarelo de tempestade vale para 36 cidades capixabas. A previsão para elas é de chuva de até 50 mm por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. Os municípios afetados são:
O outro alerta, na mesma cor, é de chuvas intensas e atinge 49 cidades. Nessas regiões também pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h, mas sem risco de queda de granizo. Confira os municípios:
