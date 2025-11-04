Clima

Cidades do ES recebem alertas de chuva, tempestade e granizo; veja lista

Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia na manhã desta terça-feira (4) e têm validade até a manhã de quarta-feira (5)

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 10:16

Espírito Santo está sob dois alertas de chuvas e tempestade até a quarta-feira (5) Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos — os mais brandos da escala — para o Espírito Santo, nesta terça-feira (4), de chuvas intensas e tempestade. Ambos já estão em vigor e são válidos até as 10h de quarta-feira (5).

O alerta amarelo de tempestade vale para 36 cidades capixabas. A previsão para elas é de chuva de até 50 mm por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. Os municípios afetados são:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante Viana Vila Velha

Mais chuva

O outro alerta, na mesma cor, é de chuvas intensas e atinge 49 cidades. Nessas regiões também pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h, mas sem risco de queda de granizo. Confira os municípios:

Afonso Cláudio Água Doce do Norte Águia Branca Alto Rio Novo Aracruz Baixo Guandu Barra de São Francisco Boa Esperança Brejetuba Cariacica Colatina Conceição da Barra Domingos Martins Ecoporanga Fundão Governador Lindenberg Guarapari Ibiraçu Itaguaçu Itarana Jaguaré João Neiva Laranja da Terra Linhares Mantenópolis Marechal Floriano Marilândia Montanha Mucurici Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal Santa Leopoldina Santa Maria de Jetibá Santa Teresa São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus São Roque do Canaã Serra Sooretama Viana Vila Pavão Vila Valério Vila Velha Vitória

