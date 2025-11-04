Home
Cidades do ES recebem alertas de chuva, tempestade e granizo; veja lista

Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia na manhã desta terça-feira (4) e têm validade até a manhã de quarta-feira (5)

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 10:16

Espírito Santo está sob dois alertas de chuvas e tempestade até a quarta-feira (5) Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas amarelos — os mais brandos da escala — para o Espírito Santo, nesta terça-feira (4), de chuvas intensas e tempestade. Ambos já estão em vigor e são válidos até as 10h de quarta-feira (5). 

O alerta amarelo de tempestade vale para 36 cidades capixabas. A previsão para elas é de chuva de até 50 mm por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo. Os municípios afetados são:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivácqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. São José do Calçado
  33. Vargem Alta
  34. Venda Nova do Imigrante
  35. Viana
  36. Vila Velha

Mais chuva

O outro alerta, na mesma cor, é de chuvas intensas e atinge 49 cidades. Nessas regiões também pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h, mas sem risco de queda de granizo. Confira os municípios:

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Barra de São Francisco
  8. Boa Esperança
  9. Brejetuba
  10. Cariacica
  11. Colatina
  12. Conceição da Barra
  13. Domingos Martins
  14. Ecoporanga
  15. Fundão
  16. Governador Lindenberg
  17. Guarapari
  18. Ibiraçu
  19. Itaguaçu
  20. Itarana
  21. Jaguaré
  22. João Neiva
  23. Laranja da Terra
  24. Linhares
  25. Mantenópolis
  26. Marechal Floriano
  27. Marilândia
  28. Montanha
  29. Mucurici
  30. Nova Venécia
  31. Pancas
  32. Pedro Canário
  33. Pinheiros
  34. Ponto Belo
  35. Rio Bananal
  36. Santa Leopoldina
  37. Santa Maria de Jetibá
  38. Santa Teresa
  39. São Domingos do Norte
  40. São Gabriel da Palha
  41. São Mateus
  42. São Roque do Canaã
  43. Serra
  44. Sooretama
  45. Viana
  46. Vila Pavão
  47. Vila Valério
  48. Vila Velha
  49. Vitória
