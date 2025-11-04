Temporal com queda de granizo provoca destruição em Muniz Freire

Chuvas intensas causaram transtornos e até queda de granizo no início da noite desta terça-feira (4) na cidade de Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo. Um vídeo divulgado pela prefeitura municipal mostra danos diversos em uma praça no Centro da cidade, incluindo queda de árvores; imagens compartilhadas nas redes sociais mostram ainda o impacto das pedras de gelo, uma rua alagada e veículos danificados pelo temporal.

Em comunicado oficial, a administração disse que equipes estão em campo realizando o levantamento dos danos e monitorando as áreas afetadas para garantir a segurança de todos. A Defesa Civil Municipal orienta que moradores que vivem em áreas ribeirinhas ou próximos a encostas procurem locais seguros, além de evitar dirigir até que as condições climáticas se estabilizem.