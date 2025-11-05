Home
Chuva causa transtornos em Colatina, Santa Teresa e São Roque do Canaã

Temporal que provocou alagamentos em diversas regiões do Espírito Santo causou alagamentos, queda de árvore e prejuízos a moradores e comerciantes

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 10:22

O temporal da noite de terça-feira (4) provocou estragos em cidades do Noroeste do Espírito Santo. Em menos de uma hora, Colatina registrou mais de 40 milímetros de chuva e teve pontos de alagamento. Em São Roque do Canaã, o muro da rodoviária desabou e lojas foram invadidas pela água. Já em Santa Teresa, houve queda de árvore e acúmulo de água em algumas ruas.

O forte temporal que atingiu cidades do Espírito Santo na noite de terça-feira (4), deixando estragos principalmente em Muniz Freire, no Sul, também causou transtornos em cidades do Noroeste capixaba. Em ColatinaSão Roque do Canaã e Santa Teresa moradores que enfrentaram alagamentos, destelhamentos e quedas de árvores. Os municípios estavam entre os mencionados em dois alertas amarelos emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Colatina, a chuva intensa acompanhada de ventos fortes atingiu diversos bairros e teve ponto mais crítico entre 21h20 até 22h10. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), foram registrados 41 milímetros de chuva no município em menos de uma hora.

Trecho de rua ficou alagado após temporal em Colatina
Trecho de rua ficou alagado após temporal em Colatina Crédito: Reprodução | Leitor A Gazeta

O grande volume de água provocou alagamentos temporários em bairros como Novo Horizonte, Maria das Graças, São Silvano e no Centro de Colatina, mas a situação foi normalizada ainda à noite. Também houve queda de energia e danos em residências nos bairros Ayrton Senna e Vila Amélia, onde telhados e forros foram parcialmente arrancados. Segundo a Defesa Civil Municipal, apesar dos transtornos, ninguém se feriu.

A chuva intensa e o vento forte também causaram prejuízos em São Roque do Canaã, principalmente na região central do município. Comerciantes relataram que lojas ficaram alagadas, e moradores perderam móveis em casa por conta da água. Na rodoviária da cidade, o muro desabou e atingiu motocicletas que estavam estacionadas.

Motocicletas foram atingidas após desabamento do muro da rodoviária de São Roque do Canaã durante o temporal
Motocicletas foram atingidas após desabamento de um muro da rodoviária de São Roque do Canaã durante o temporal Crédito: Leitor | A Gazeta

A coordenadora da Defesa Civil, Naiane Ferreira, uma família chegou a ficar desalojada, mas já retornou para casa. As equipes continuam em campo nesta quarta-feira (5) para avaliar os danos e monitorar áreas mais afetadas.

O volume da chuva foi menor em Santa Teresa, mas ainda assim causou alagamentos. Segundo o pluviômetro automático da cidade, foram registrados cerca de 38 milímetros.

Rua ficou alagada após forte chuva atingir Santa Teresa
Rua ficou alagada após forte chuva atingir Santa Teresa Crédito: Reprodução | Leitor A Gazeta

Segundo Rodrigo Salvador, subsecretário de Defesa e Proteção à Pessoa da Defesa Civil de Santa Teresa, não houve registro de desabrigados ou desalojados. Uma árvore caiu sobre a rede elétrica, mas o problema foi rapidamente solucionado. Ele informou que na manhã desta quarta-feira (5) equipes da prefeitura atuaram na limpeza das ruas e na remoção de galhos.

