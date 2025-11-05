Veja vídeo

Chuva causa transtornos em Colatina, Santa Teresa e São Roque do Canaã

Temporal que provocou alagamentos em diversas regiões do Espírito Santo causou alagamentos, queda de árvore e prejuízos a moradores e comerciantes

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 10:22

Em Colatina, a chuva intensa acompanhada de ventos fortes atingiu diversos bairros e teve ponto mais crítico entre 21h20 até 22h10. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), foram registrados 41 milímetros de chuva no município em menos de uma hora.

Trecho de rua ficou alagado após temporal em Colatina Crédito: Reprodução | Leitor A Gazeta

O grande volume de água provocou alagamentos temporários em bairros como Novo Horizonte, Maria das Graças, São Silvano e no Centro de Colatina, mas a situação foi normalizada ainda à noite. Também houve queda de energia e danos em residências nos bairros Ayrton Senna e Vila Amélia, onde telhados e forros foram parcialmente arrancados. Segundo a Defesa Civil Municipal, apesar dos transtornos, ninguém se feriu.

A chuva intensa e o vento forte também causaram prejuízos em São Roque do Canaã, principalmente na região central do município. Comerciantes relataram que lojas ficaram alagadas, e moradores perderam móveis em casa por conta da água. Na rodoviária da cidade, o muro desabou e atingiu motocicletas que estavam estacionadas.

Motocicletas foram atingidas após desabamento de um muro da rodoviária de São Roque do Canaã durante o temporal Crédito: Leitor | A Gazeta

A coordenadora da Defesa Civil, Naiane Ferreira, uma família chegou a ficar desalojada, mas já retornou para casa. As equipes continuam em campo nesta quarta-feira (5) para avaliar os danos e monitorar áreas mais afetadas.

O volume da chuva foi menor em Santa Teresa, mas ainda assim causou alagamentos. Segundo o pluviômetro automático da cidade, foram registrados cerca de 38 milímetros.



Rua ficou alagada após forte chuva atingir Santa Teresa Crédito: Reprodução | Leitor A Gazeta

Segundo Rodrigo Salvador, subsecretário de Defesa e Proteção à Pessoa da Defesa Civil de Santa Teresa, não houve registro de desabrigados ou desalojados. Uma árvore caiu sobre a rede elétrica, mas o problema foi rapidamente solucionado. Ele informou que na manhã desta quarta-feira (5) equipes da prefeitura atuaram na limpeza das ruas e na remoção de galhos.

