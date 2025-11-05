Transtornos

Após temporal no ES, Prefeitura de Muniz Freire divulga estragos e medidas

Foi registrado granizo e houve destelhamentos, alagamentos e queda de árvores e postes na cidade na noite de terça-feira (4); outros municípios capixabas foram afetados pela chuva

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 09:44

Um forte temporal atingiu cidades do Espírito Santo na noite de terça-feira (4) e Muniz Freire, na Região do Caparaó, foi uma das mais afetadas – houve registro até de granizo. Além de destelhamentos, alagamentos e quedas de árvores, muros e postes, a prefeitura citou danos em prédios públicos, como a Câmara Municipal, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e escolas municipais. Segundo a administração, equipes da Defesa Civil e de secretarias estão mobilizadas para prestar assistência à população e avaliar os prejuízos.

A Prefeitura de Muniz Freire informou nesta quarta-feira (5) que a energia elétrica em diversas regiões sofreu interrupção das 18h à meia-noite. Devido ao vento forte, houve quedas de árvores e pontos de alagamentos nas rodovias ES 181 (que liga Piaçu à BR 262 a Alegre) e ES 379 (que liga Iúna à Sede de Muniz Freire). Equipes da administração municipal trabalharam para desobstrução e limpeza das pistas.

De acordo com a administração municipal, abrigos emergenciais foram montados na Igreja Presbiteriana e na Igreja Católica, no centro, para acolher desalojados na cidade. Ainda não há número oficial de desabrigados.

A prefeitura explicou que, por conta dos transtornos causados pelo temporal, a Escola Municipal Lia Terezinha suspendeu as aulas na manhã desta quarta-feira (5), com retorno previsto para o período da tarde. O prefeito Dito Silva acionou o Gabinete de Crise e recebeu apoio do governo do Estado, que se colocou à disposição para ajudar nas ações emergenciais.

Outros municípios afetados

Também foram registrados estragos causados pelo temporal em outras cidades capixabas. Em Conceição do Castelo, na Região Serrana, ruas ficaram alagadas, residências foram destelhadas e houve queda de árvores. No bairro Arthur Soares, um poste caiu e atingiu um carro. Segundo a prefeitura, o acidente aconteceu por volta de 19h, no momento em que o veículo estava passando pelo local. Na mesma via, outro poste e uma árvore caíram. Não há registro de feridos nas ocorrências.

Ainda no município, três vias ficaram bloqueadas devido à queda de árvores, como as de acesso à localidade de Monforte Quente e à BR 262 – que estão sendo desobstruídas. Segundo a Prefeitura de Conceição do Castelo, parte da cidade ficou sem energia elétrica por horas. Ainda não há levantamento de desabrigados e desalojados.

Também na Região Serrana capixaba, houve quedas de árvores e alagamentos em Venda Nova do Imigrante, e em São José do Calçado, município do Sul.

Em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, a Defesa Civil Municipal informou que houve queda de uma árvore. No bairro Manoel Monteiro Torres, um fio de alta tensão se rompeu, causando falta de energia, e três casas tiveram o telhado danificado. Outras árvores caíram no bairro Edith Castro, também sobre fios de alta tensão.

A concessionária de energia EDP foi procurada por A Gazeta para se pronunciar sobre as medidas adotadas diante da falta de energia em municípios do Sul devido ao temporal, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria.

