Após temporal no ES, Prefeitura de Muniz Freire divulga estragos e medidas

Um forte temporal atingiu cidades do Espírito Santo na noite de terça-feira (4) e Muniz Freire, na Região do Caparaó, foi uma das mais afetadas – houve registro até de granizo. Além de destelhamentos, alagamentos e quedas de árvores, muros e postes, a prefeitura citou danos em prédios públicos, como a Câmara Municipal, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e escolas municipais. Segundo a administração, equipes da Defesa Civil e de secretarias estão mobilizadas para prestar assistência à população e avaliar os prejuízos.
A Prefeitura de Muniz Freire informou nesta quarta-feira (5) que a energia elétrica em diversas regiões sofreu interrupção das 18h à meia-noite. Devido ao vento forte, houve quedas de árvores e pontos de alagamentos nas rodovias ES 181 (que liga Piaçu à BR 262 a Alegre) e ES 379 (que liga Iúna à Sede de Muniz Freire). Equipes da administração municipal trabalharam para desobstrução e limpeza das pistas.
De acordo com a administração municipal, abrigos emergenciais foram montados na Igreja Presbiteriana e na Igreja Católica, no centro, para acolher desalojados na cidade. Ainda não há número oficial de desabrigados.
A prefeitura explicou que, por conta dos transtornos causados pelo temporal, a Escola Municipal Lia Terezinha suspendeu as aulas na manhã desta quarta-feira (5), com retorno previsto para o período da tarde. O prefeito Dito Silva acionou o Gabinete de Crise e recebeu apoio do governo do Estado, que se colocou à disposição para ajudar nas ações emergenciais.
Também foram registrados estragos causados pelo temporal em outras cidades capixabas. Em Conceição do Castelo, na Região Serrana, ruas ficaram alagadas, residências foram destelhadas e houve queda de árvores. No bairro Arthur Soares, um poste caiu e atingiu um carro. Segundo a prefeitura, o acidente aconteceu por volta de 19h, no momento em que o veículo estava passando pelo local. Na mesma via, outro poste e uma árvore caíram. Não há registro de feridos nas ocorrências.
Ainda no município, três vias ficaram bloqueadas devido à queda de árvores, como as de acesso à localidade de Monforte Quente e à BR 262 – que estão sendo desobstruídas. Segundo a Prefeitura de Conceição do Castelo, parte da cidade ficou sem energia elétrica por horas. Ainda não há levantamento de desabrigados e desalojados.
Também na Região Serrana capixaba, houve quedas de árvores e alagamentos em Venda Nova do Imigrante, e em São José do Calçado, município do Sul.
Em Guaçuí, na Região do Caparaó do Espírito Santo, a Defesa Civil Municipal informou que houve queda de uma árvore. No bairro Manoel Monteiro Torres, um fio de alta tensão se rompeu, causando falta de energia, e três casas tiveram o telhado danificado. Outras árvores caíram no bairro Edith Castro, também sobre fios de alta tensão.
A concessionária de energia EDP foi procurada por A Gazeta para se pronunciar sobre as medidas adotadas diante da falta de energia em municípios do Sul devido ao temporal, mas não havia se manifestado até a publicação desta matéria.
