Muniz Freire suspende aulas e vai decretar emergência após temporal

Publicado em 05/11/2025 às 12h02
Prejuízo após temporal com granizo Muniz Freire
Prejuízo após temporal com granizo Muniz Freire Crédito: Divulgação | Prefeitura de Muniz Freire

Devido ao forte temporal que atingiu o Espírito Santo na noite de terça-feira (4) e causou interrupção de energia elétrica, destelhamentos, alagamentos e quedas de árvores, muros e postes, a Prefeitura de Muniz Freire, na Região do Caparaó do Estado, suspendeu as aulas nas escolas municipais nesta quarta-feira (5). O prefeito, Dito Silva, disse que vai decretar estado de emergência no município por conta dos danos em prédios públicos e particulares. Duas pessoas na cidade estão desalojadas.

