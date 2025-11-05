Comerciantes de Muniz Freire relatam prejuízo após temporal com granizo

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:38
Muniz Freire, na Região do Caparaó do Espírito Santo, é uma das cidades mais afetadas pelo temporal que atingiu o Estado na noite de terça-feira (4). Ruas ficaram alagadas e, após a água escoar nesta quarta-feira (5), comerciantes iniciaram o levantamento dos prejuízos causados pela chuva – que causou interrupção de energia elétrica, destelhamentos de casas, queda de árvores e danos em imóveis públicos e privados.
Proprietária de uma farmácia, Delregiane de Oliveira disse que o estabelecimento não teve registro de alagamento antes. “Perdemos tudo que estava de um metro para baixo: todos os computadores, todos os medicamentos, enfim, perdemos tudo. Teremos que refazer a parte elétrica, de informática. Estamos sem condições de funcionar no momento, com funcionários e amigos fazendo mutirão para ajudar", contou a comerciante.
Conforme dados divulgados pela Prefeitura de Muniz Freire, no Centro foi registrado um volume de 62,2 milímetros de chuva. Dona de uma loja de roupas, Zélia Maria da Cruz contou que estava atendendo uma cliente quando começou a chover. Segundo ela, a água subiu rápido e alagou o imóvel.
O prefeito de Muniz Freire, Dito Silva, informou que o temporal pegou a todos de surpresa e que vai decretar estado de emergência no município por conta dos estragos. Há dois desabrigados até o momento e as aulas foram suspensas em todas as escolas municipais nesta quarta-feira (5). Equipes da prefeitura estão nas ruas para realizar a limpeza.
Além dos estragos causados em Muniz Freire, o forte temporal também causou transtornos em Colatina, São Roque do Canaã e Santa Teresa. Moradores que enfrentaram alagamentos, destelhamentos e quedas de árvores. Em São Roque do Canaã, principalmente na região central do município, comerciantes relataram que lojas ficaram alagadas e moradores perderam móveis em casa por conta da água. Na rodoviária da cidade, o muro desabou e atingiu motocicletas que estavam estacionadas.
*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul
