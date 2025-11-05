Transtornos

Comerciantes de Muniz Freire relatam prejuízo após temporal com granizo

Por conta dos estragos e do prejuízo, a prefeitura suspendeu as aulas nas escolas municipais nesta quarta-feira (5) e vai decretar estado de emergência

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:38

Comerciantes de Muniz Freire relatam prejuízo após temporal com granizo Crédito: Isabelle Oliveira

Proprietária de uma farmácia, Delregiane de Oliveira disse que o estabelecimento não teve registro de alagamento antes. “Perdemos tudo que estava de um metro para baixo: todos os computadores, todos os medicamentos, enfim, perdemos tudo. Teremos que refazer a parte elétrica, de informática. Estamos sem condições de funcionar no momento, com funcionários e amigos fazendo mutirão para ajudar", contou a comerciante.

Conforme dados divulgados pela Prefeitura de Muniz Freire, no Centro foi registrado um volume de 62,2 milímetros de chuva. Dona de uma loja de roupas, Zélia Maria da Cruz contou que estava atendendo uma cliente quando começou a chover. Segundo ela, a água subiu rápido e alagou o imóvel.

Eu e a cliente ficamos em desespero. Quando vi que não ia ter mais dar pé, subimos no balcão. Pedimos por socorro e um rapaz da loja ao lado nos salvou. Móveis e roupas estragara. Perdemos praticamente tudo. Mas vamos reconstruir, porque sou uma pessoa de muita fé Zélia Maria da Cruz Proprietária de loja de roupas

Prejuízo em imóveis de Muniz Freire após temporal com granizo 1 de 20

Prefeitura suspende aulas e vai decretar emergência

O prefeito de Muniz Freire, Dito Silva, informou que o temporal pegou a todos de surpresa e que vai decretar estado de emergência no município por conta dos estragos. Há dois desabrigados até o momento e as aulas foram suspensas em todas as escolas municipais nesta quarta-feira (5). Equipes da prefeitura estão nas ruas para realizar a limpeza.

Transtornos da chuva no Noroeste do ES

Além dos estragos causados em Muniz Freire, o forte temporal também causou transtornos em Colatina, São Roque do Canaã e Santa Teresa. Moradores que enfrentaram alagamentos, destelhamentos e quedas de árvores. Em São Roque do Canaã, principalmente na região central do município, comerciantes relataram que lojas ficaram alagadas e moradores perderam móveis em casa por conta da água. Na rodoviária da cidade, o muro desabou e atingiu motocicletas que estavam estacionadas.

*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta Sul

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta