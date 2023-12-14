Carro sem motorista desce ladeira e atinge telhado de casa em Vila Valério

Um carro modelo Chevrolet Celta bateu em um poste de iluminação pública e caiu na valeta do canteiro central da Rodovia Darly Santos, na altura do bairro Novo México, em Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (27). O motorista, que se queixava de dores de cabeça, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros.





Conforme apuração da repórter Viviane Lopes, da TV Gazeta, equipes da Polícia Militar atenderam à ocorrência e meia pista precisou ser interditada, provocando lentidão no trânsito na região.





A reportagem de A Gazeta solicitou mais detalhes à Polícia Militar. Sobre o poste caído, a Prefeitura de Vila Velha informou que seria de responsabilidade da EDP, que por sua vez afirmou que a estrutura não pertence à concessionária. Abaixo, confira imagens do acidente.