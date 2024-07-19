Ar-condicionado pega fogo em apartamento de Jardim da Penha

Samu e Bombeiros foram ao local, mas o fogo foi controlado por um vizinho com o auxílio de um extintor

Corpo de Bombeiros e o Samu chegaram a se deslocar até o local, mas segundo apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, que esteve no local, as chamas foram contidas por um vizinho, que passava em frente ao prédio na hora e pegou um extintor de incêndio para ajudar. Apenas a parede ficou danificada.