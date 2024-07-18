Ufes suspende aulas do período matutino e vespertino nesta sexta-feira (19)

Já o fornecimento de marmitas para o jantar e as aulas noturnas estão mantidas, uma vez que as refeições são entregues por outra empresa. A instituição que fornece as marmitas no turno da manhã comunicou à Administração Central da Ufes nesta quinta-feira (18) que, por razões técnicas, não poderá manter o fornecimento das refeições.