Trânsito na Rodovia do Contorno vai ter mudança nesta sexta-feira (19)

A Eco101 informou que, durante essa etapa, que deve durar 60 dias, o tráfego de longa distância – para os motoristas que vão seguir viagem pela BR 101 -, será desviado da pista marginal para a central.
Com isso, a pista marginal será destinada exclusivamente ao tráfego local, atendendo pessoas que desejam acessar os bairros, empresas e outros pontos de interesse na região.
Trânsito na Rodovia do Contorno vai ter mudança
A concessionária reforçou que o trecho estará devidamente sinalizado para orientar os motoristas, mas é essencial que todos reduzam a velocidade ao passar pelo local, em função das intervenções em andamento.
De acordo com o coordenador de Obras, Luis Ricardo Guimarães, quando finalizado, o novo viaduto permitirá que o tráfego flua isoladamente pelas vias marginais, facilitando o deslocamento de curta distância.
“Além disso, possibilitará também manobras de retorno por baixo da estrutura sem interrupção da via principal, proporcionando um deslocamento de longa distância mais seguro e sem interferência de semáforos e cruzamentos em nível", esclareceu.
O tráfego no novo viaduto localizado no quilômetro 293,8, também no Contorno de Vitória, em Cariacica, foi liberado no dia 28 de junho.