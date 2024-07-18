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Trecho em Cariacica

Trânsito na Rodovia do Contorno vai ter mudança nesta sexta-feira (19)

As obras do viaduto no km 293 da BR-101 entraram em uma nova fase e por isso haverá mudanças para quem segue no sentido Norte; veja como ficou
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

18 jul 2024 às 20:02

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 20:02

Dois novos viadutos serão construídos no Contorno de Vitória
Dois novos viadutos foram previstos para o Contorno de Vitória; estrutura do km 293,8 já foi liberada Crédito: ECO 101
Quem se desloca de Cariacica para Serra encontrará mudanças no trânsito a partir desta sexta-feira (19). As obras do viaduto no km 293 da BR 101, no Contorno de Vitória (Rodovia do Contorno), em Cariacica, entraram em uma nova fase e por isso haverá mudanças para quem segue no sentido Norte.
A Eco101 informou que, durante essa etapa, que deve durar 60 dias, o tráfego de longa distância – para os motoristas que vão seguir viagem pela BR 101 -, será desviado da pista marginal para a central.
Com isso, a pista marginal será destinada exclusivamente ao tráfego local, atendendo pessoas que desejam acessar os bairros, empresas e outros pontos de interesse na região.

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A concessionária reforçou que o trecho estará devidamente sinalizado para orientar os motoristas, mas é essencial que todos reduzam a velocidade ao passar pelo local, em função das intervenções em andamento.
De acordo com o coordenador de Obras, Luis Ricardo Guimarães, quando finalizado, o novo viaduto permitirá que o tráfego flua isoladamente pelas vias marginais, facilitando o deslocamento de curta distância.
“Além disso, possibilitará também manobras de retorno por baixo da estrutura sem interrupção da via principal, proporcionando um deslocamento de longa distância mais seguro e sem interferência de semáforos e cruzamentos em nível", esclareceu.
O tráfego no novo viaduto localizado no quilômetro 293,8, também no Contorno de Vitória, em Cariacica, foi liberado no dia 28 de junho.

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