Trânsito na Rodovia do Contorno vai ter mudança nesta sexta-feira (19)

Dois novos viadutos foram previstos para o Contorno de Vitória; estrutura do km 293,8 já foi liberada Crédito: ECO 101

Quem se desloca de Cariacica para Serra encontrará mudanças no trânsito a partir desta sexta-feira (19). As obras do viaduto no km 293 da BR 101, no Contorno de Vitória (Rodovia do Contorno), em Cariacica , entraram em uma nova fase e por isso haverá mudanças para quem segue no sentido Norte.

A Eco101 informou que, durante essa etapa, que deve durar 60 dias, o tráfego de longa distância – para os motoristas que vão seguir viagem pela BR 101 -, será desviado da pista marginal para a central.

Com isso, a pista marginal será destinada exclusivamente ao tráfego local, atendendo pessoas que desejam acessar os bairros, empresas e outros pontos de interesse na região.

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A concessionária reforçou que o trecho estará devidamente sinalizado para orientar os motoristas, mas é essencial que todos reduzam a velocidade ao passar pelo local, em função das intervenções em andamento.

De acordo com o coordenador de Obras, Luis Ricardo Guimarães, quando finalizado, o novo viaduto permitirá que o tráfego flua isoladamente pelas vias marginais, facilitando o deslocamento de curta distância.

“Além disso, possibilitará também manobras de retorno por baixo da estrutura sem interrupção da via principal, proporcionando um deslocamento de longa distância mais seguro e sem interferência de semáforos e cruzamentos em nível", esclareceu.