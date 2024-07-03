Acessos à 3ª Ponte em Vitória sofrem mudanças; veja como fica o trânsito

Mudança de sentido para automóveis na rua Duckla de Aguiar Crédito: Vitor Jubini

Os condutores que precisarem acessar Terceira Ponte em Vitória devem ficar atentos às mudanças no trânsito na região. Após obras realizadas pela prefeitura, ocorreram alterações nos acessos pela Praia do Canto e por Praia de Santa Helena.

O acesso à Terceira Ponte pela rua Dukla de Aguiar, que estava fechado para obras de mobilidade, agora está liberado e o trânsito na via não é mais mão dupla: o único sentido passa a ser em direção à Terceira Ponte. Os condutores que seguem pela Avenida Desembargador Santos Neves ou pela Cézar Hilal podem acessar a ponte por essa rua.

Os motoristas que passam pela Avenida Nossa Senhora da Penha e seguem para a Terceira Ponte pela Praça do Cauê não poderão mais virar à direita na rua Almirante Soído. Essa via passou a ter sentido invertido, com mão única saindo da Dukla de Aguiar até a Praça do Cauê.