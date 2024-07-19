Casa é incendiada após pipa cair em fios de alta tensão em Vila Velha

Uma casa acabou incendiada por causa de uma pipa com linha de cerol no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Tudo ocorreu por volta de 15h30 desta quinta-feira (18) após o fio cortante acabar se enroscando e cortando o fio de alta tensão enquanto uma pessoa soltava o brinquedo no ar. Nesse momento, as chamas começaram e entraram na casa, segundo apuração da TV Gazeta.
O fogo se alastrou rapidamente no mesmo momento em que a dona da casa estava dormindo no local. Com o barulho causado pela situação, ela acordou e foi resgatada por pessoas que passavam na rua. Familiares dos moradores da residência contaram à reportagem que o imóvel havia sido reformado há uma semana.
Com o incêndio, a rua ficou sem iluminação durante algumas horas, mas uma equipe da EDP esteve no local e reestabeleceu o serviço no começo da noite e a causa do incêndio está sendo apurada. Em conversa com o repórter Vinicius Collini, da TV Gazeta, o casal que vive no local questionou a responsabilidade da concessionária no cuidado com os fios.
O Corpo de Bombeiros afirmou, em nota enviada as 18h36, que o fogo já foi extinto, mas não houve pedido de perícia.