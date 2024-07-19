Reformada há 1 semana

Casa é incendiada após pipa cair em fios de alta tensão em Vila Velha

Com o incêndio a rua ficou sem iluminação durante algumas horas; moradora dormia quando o fogo começou e foi resgatada por pessoas que passavam pela rua
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

18 jul 2024 às 21:49

Publicado em 18 de Julho de 2024 às 21:49

Uma casa acabou incendiada por causa de uma pipa com linha de cerol no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. Tudo ocorreu por volta de 15h30 desta quinta-feira (18) após o fio cortante acabar se enroscando e cortando o fio de alta tensão enquanto uma pessoa soltava o brinquedo no ar. Nesse momento, as chamas começaram e entraram na casa, segundo apuração da TV Gazeta.
O fogo se alastrou rapidamente no mesmo momento em que a dona da casa estava dormindo no local. Com o barulho causado pela situação, ela acordou e foi resgatada por pessoas que passavam na rua. Familiares dos moradores da residência contaram à reportagem que o imóvel havia sido reformado há uma semana. 
Com o incêndio, a rua ficou sem iluminação durante algumas horas, mas uma equipe da EDP esteve no local e reestabeleceu o serviço no começo da noite e a causa do incêndio está sendo apurada. Em conversa com o repórter Vinicius Collini, da TV Gazeta, o casal que vive no local questionou a responsabilidade da concessionária no cuidado com os fios. 
O Corpo de Bombeiros afirmou, em nota enviada as 18h36, que o fogo já foi extinto, mas não houve pedido de perícia. 

