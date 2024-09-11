Acidente entre carro e moto mata duas pessoas em Rio Novo do Sul

Imagens mostram os veículos envolvidos no acidente em Rio Novo do Sul Crédito: Leitor | A Gazeta

Um acidente entre moto e carro matou duas pessoas na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo , na tarde desta quarta-feira (11). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as vítimas eram um casal de Iconha identificados como Adilson Pinto, de 60 anos, e Simonia Dias de Jesus Pinto, 47, que estavam na motocicleta. O motorista do automóvel, de 42 anos, não se feriu.

O teste do bafômetro deu positivo para o motorista do carro. Segundo apuração do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, o condutor, que é do Paraná, dirigia um Chevrolet Onix Plus com sentido Cachoeiro de Itapemirim, para voltar ao Estado de origem, quando invadiu a contramão durante uma curva. Nesse momento, ele atingiu a motocicleta.

O motorista admitiu ter consumido bebida alcoólica e disse que passou a noite bebendo em uma confraternização no município da Serra, conforme apuração da reportagem da TV Gazeta. O trânsito fluiu em sistema de "Pare e Siga" no trecho do quilômetro 390 — próximo a uma cooperativa de laticínios, mas foi totalmente liberado às 19h15.