Agora no profissional, Endrick é 11º do Palmeiras afastado com Covid-19

O Palmeiras completou um time inteiro de jogadores afastados da pré-temporada após serem diagnosticados com Covid-19. Nesta terça-feira (11), foi a vez da joia da base Endrick ser diagnosticada com a doença e afastada dos trabalhos para fazer o isolamento em casa.Péssima notícia não só para a comissão técnica de Abel Ferreira, que deixa de contar com o atacante, mas também para o grupo que disputa a Copa São Paulo de juniores, pois Endrick é a maior aposta da base palmeirense.
O atleta iria começar no banco na tarde desta terça, quando o Verdão encara o Água Santa, no Distrital do Inamar, em Diadema (SP), às 15h15 (de Brasília), em jogo que define a liderança do Grupo 28.
Além de Endrick, os exames feitos para os atletas relacionados para o confronto apontaram que o meia Jhonatan também contraiu o coronavírus.
No grupo que disputa a Copinha, já são cinco atletas afastados. Além da dupla, o goleiro Mateus, o zagueiro Lucas Freitas e o volante Pedro Bicalho também estão afastados.No profissional, Rony, Jorge, Weverton, Gabriel Menino, Patrick de Paula, Matheus Fernandes, Gustavo Scarpa, Breno Lopes, Rafael Navarro e Deyverson também testaram positivo e seguem trabalhando a parte física em casa.
O afastamento da joia acontece em seu melhor momento no clube. Mesmo com 15 anos, vinha desde domingo participando das atividades com os profissionais. Participou do jogo treino com o Pouso Alegre (MG), no último domingo (9), empate por 2 a 2, e estava relacionado para participar de atividade semelhante nesta quarta-feira (12), contra a Portuguesa, no Allianz Parque.
> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!