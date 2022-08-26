Capitão Sousa defende desmilitarização da PM e descriminalização das drogas no ES

Capitão Vinícius Sousa (PSTU), é candidato ao governo do ES Crédito: Fernando Madeira

O candidato ao governo do Espírito Santo pelo PSTU, Capitão Vinícius Sousa, foi entrevistado pelo G1ES na tarde desta sexta-feira (26). Na conversa, que durou 15 minutos, ele, que é policial militar, defendeu que a corporação seja desmilitarizada. Além disso, argumentou em favor da descriminalização das drogas e sugeriu que empresas públicas que foram privatizadas no passado sejam devolvidas ao poder público.

Capitão Sousa foi ouvido no mesmo dia que outros dois candidatos ao governo do Estado: Aridelmo Teixeira (Novo) e Cláudio Paiva (PRTB) . Todos tiveram 15 minutos de entrevista porque obtiveram menos de 5% das intenções de voto na última pesquisa Ipec/Rede Gazeta

CONFIRA OS PRINCIPAIS PONTOS DA ENTREVISTA

Desmilitarização da Polícia Militar

Capitão Sousa, que exerce atualmente função administrativa na PM em Cachoeiro de Itapemirim, afirmou na entrevista ao G1 que defende a desmilitarização da corporação e de outras forças de segurança. Segundo ele, isso permitiria que os policiais tivessem mais acesso à direitos trabalhistas, o que melhoraria a qualidade de vida deles e, consequentemente, o serviço prestado à população.

“[O policial] não tem reconhecido o direito à jornada de trabalho, não tem hora extra. Dessa forma, sem ter seus direitos reconhecidos, é difícil exigir que ele respeite e reconheça os direitos de outros cidadãos. Se o trabalhador não tem condições de trabalho, nem tem condições de dar atenção a sua família, não vai prestar um bom trabalho. Além disso, beneficia a população porque encerra o discurso de guerra que temos hoje. A guerra às drogas, por exemplo. Isso é uma retórica de uma hipocrisia muito grande.”

Descriminalização das drogas

Ele ainda defendeu a descriminalização de todas as drogas como estratégia para a redução da violência e também para o combate ao vício em substâncias que, ele aponta, é uma questão de saúde pública.

“É necessário descriminalizar e regulamentar, não só a maconha mas todas as drogas. Primeiramente tirando (a questão das drogas) da área de segurança pública. Quando a gente fala que é crime, o recado é que é um problema de polícia, o policial resolve. O problema passa a ser da saúde pública. O único capaz e preparado para tratar com a drogadição é o profissional de saúde. A dependência química não pode ser tratada por um soldado da polícia. Há diversas terapias conhecidas e que são aplicadas em vários locais do mundo por profissionais da saúde. A guerra não resolve (o problema das drogas). Ela mata mais que as drogas. Precisamos enfrentar a partir da saúde pública.”

Redução do número dos municípios

O candidato foi questionado a respeito de um dos pontos de seu plano de governo que aponta a intenção dele, se eleito, de reduzir a quantidade de cidades do Espírito Santo de 78 para dez.

“O número dez é apresentado por nós por um dados técnico. São as divisões de regiões que levam em conta a realidade econômica e social das regiões, mas a decisão de unir os municípios será de cada uma dessas comunidades. É mais importante termos escolas do que câmaras municipais. Elas replicam legislações de outras cidades vizinhas, há casos em que copiam e colam [o texto]. Essas câmaras, na maior parte dos casos, são desnecessárias. Com menos cidades podemos ter guardas municipais completas, serviço de saúde robusto a altura dos municípios. Se os cidadãos entenderem que é o caso, podem fundir esses municípios em municípios maiores que serão capazes de fornecer esses serviços.”

Reestatização de empresas

Outra bandeira de Capitão Sousa e do PSTU é a reestatização de empresas que já foram públicas. Na entrevista ao G1ES ele rechaçou qualquer possibilidade de privatizar empresas como o Banestes e a Cesan, além de defender o retorno de empresas já privatizadas ao poder público.