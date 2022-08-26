Cláudio Paiva defende família e promete dobrar salário de policiais no ES

Cláudio Paiva se diz preparado para governar o Estado por ter experiência no mercado Crédito: Fernando Madeira

Cláudio Paiva , do PRTB, foi o primeiro entrevistado nesta sexta-feira (26) na série de entrevistas com candidatos ao governo do Estado promovida pelo G1 ES. Novato na política, o contador, administrador, empresário e terapeuta diz que sua experiência o faz estar preparado para governar o Espírito Santo. Antes, ele já tentou ser prefeito de Guarapari em 2015.

Suas principais bandeiras são a defesa da família, a criação de escolas cívico-militares e ainda dobrar o salário dos policiais. O candidato também defende zerar os impostos para combustíveis, alimentos da cesta básica e de medicamentos.

Nesta sexta-feira (26), além de Cláudio Paiva (PRTB), também foram entrevistados os candidatos Capitão Vinicius Sousa (PSTU) e Aridelmo Teixeira (Novo). Os três candidatos que registraram menos de 5% das intenções de voto na última pesquisa do Ipec foram entrevistados por 15 minutos. Os demais candidatos ao governo foram ouvidos ao longo da semana.

CONFIRA OS PRINCIPAIS PONTOS DA ENTREVISTA

FAMÍLIA COMO BANDEIRA

Entre as bandeiras do candidato está a defesa dos valores da família. Questionado sobre o que pretende fazer a respeito do tema, Paiva disse que dar valor à família é respeitar as regras familiares, garantir respeito à bíblia e também à ordem da família.

“Família é o pai, a mãe e os filhos. Vamos continuar defendendo a família. Não seremos radicais, vamos respeitar a estrutura da família capixaba”, disse.

EXPERIÊNCIA

Paiva se diz preparado para governar o Espírito Santo por ter experiência no mercado, sendo consultor empresarial há 32 anos.

“Trabalho com empresa, organização e gente e me sinto preparado para assumir o governo, pois é feito de pessoas, sentimento e organização. Por isso, me coloquei à disposição”, afirmou.

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA

Entre suas propostas para a educação está a implementação de escolas cívico-militares. Além disso, diz ter contatos em Brasília (DF) da equipe do presidente Jair Bolsonaro (PL) para viabilizar o projeto.

Sobre a segurança, seu principal ponto é a valorização das polícias, igualando o piso aos melhores salários da federação. Também quer melhorar a estrutura física e os equipamentos dos policiais.

“Se hoje temos dinheiro em caixa, porque não valorizar as pessoas? Para dobrar o salário dos policiais, vamos enxugar as despesas e diminuir as secretarias, reduzindo funcionários em pelo menos 50%”, detalha.

OUTRAS PROPOSTAS

O candidato falou sobre outros temas durante a entrevista. Ele defendeu o armamento da população e também prometeu zerar o ICMS para combustível, alimentação e medicamentos.