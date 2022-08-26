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Eleições 2022

Cláudio Paiva defende família e promete dobrar salário de policiais no ES

O candidato do PRTB ao governo do Espírito Santo apresentou suas propostas durante entrevista ao G1 ES
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

26 ago 2022 às 16:32

Publicado em 26 de Agosto de 2022 às 16:32

Cláudio Paiva, candidato do PRTB ao governo do Espírito Santo, nas Eleições 2022
Cláudio Paiva se diz preparado para governar o Estado por ter experiência no mercado Crédito: Fernando Madeira
Cláudio Paiva, do PRTB, foi o primeiro entrevistado nesta sexta-feira (26) na série de entrevistas com candidatos ao governo do Estado promovida pelo G1 ES. Novato na política, o contador, administrador, empresário e terapeuta diz que sua experiência o faz estar preparado para governar o Espírito Santo. Antes, ele já tentou ser prefeito de Guarapari em 2015.
Suas principais bandeiras são a defesa da família, a criação de escolas cívico-militares e ainda dobrar o salário dos policiais. O candidato também defende zerar os impostos para combustíveis, alimentos da cesta básica e de medicamentos.

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Nesta sexta-feira (26), além de Cláudio Paiva (PRTB), também foram entrevistados os candidatos Capitão Vinicius Sousa (PSTU) e Aridelmo Teixeira (Novo). Os três candidatos que registraram menos de 5% das intenções de voto na última pesquisa do Ipec foram entrevistados por 15 minutos. Os demais candidatos ao governo foram ouvidos ao longo da semana.
Na segunda-feira (22), o entrevistado foi Carlos Manato (PL). Na terça-feira (23), foi ouvido o candidato da Rede, Audifax Barcelos. Na quarta-feira (24), foi a vez de o atual governador, Renato Casagrande (PSB), falar sobre suas propostas para reeleição. Na quinta (25), o entrevistado foi o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon (PSD).

CONFIRA OS PRINCIPAIS PONTOS DA ENTREVISTA

FAMÍLIA COMO BANDEIRA

Entre as bandeiras do candidato está a defesa dos valores da família. Questionado sobre o que pretende fazer a respeito do tema, Paiva disse que dar valor à família é respeitar as regras familiares, garantir respeito à bíblia e também à ordem da família.
“Família é o pai, a mãe e os filhos. Vamos continuar defendendo a família. Não seremos radicais, vamos respeitar a estrutura da família capixaba”, disse.

EXPERIÊNCIA

Paiva se diz preparado para governar o Espírito Santo por ter experiência no mercado, sendo consultor empresarial há 32 anos.
“Trabalho com empresa, organização e gente e me sinto preparado para assumir o governo, pois é feito de pessoas, sentimento e organização. Por isso, me coloquei à disposição”, afirmou.

EDUCAÇÃO E SEGURANÇA

Entre suas propostas para a educação está a implementação de escolas cívico-militares. Além disso, diz ter contatos em Brasília (DF) da equipe do presidente Jair Bolsonaro (PL) para viabilizar o projeto.
Sobre a segurança, seu principal ponto é a valorização das polícias, igualando o piso aos melhores salários da federação. Também quer melhorar a estrutura física e os equipamentos dos policiais.
“Se hoje temos dinheiro em caixa, porque não valorizar as pessoas? Para dobrar o salário dos policiais, vamos enxugar as despesas e diminuir as secretarias, reduzindo funcionários em pelo menos 50%”, detalha.

OUTRAS PROPOSTAS

O candidato falou sobre outros temas durante a entrevista. Ele defendeu o armamento da população e também prometeu zerar o ICMS para combustível, alimentação e medicamentos.
Sobre investimentos, criticou os gastos do atual governo com a construção da ciclovia da Terceira Ponte, por exemplo, dizendo que com os R$ 127 milhões contratados para a obra construiria hospitais, como em Guarapari.

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