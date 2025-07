Assassinados

Mortos no mesmo dia: casos de empresário e manobrista completam 1 mês no ES

Wallace Borges Lovato foi assassinado em Vila Velha, durante a tarde de 9 de junho deste ano; horas depois, à noite, Clovis Brás Júnior foi executado em Cariacica

Três pessoas já foram presas pela morte do empresário, enquanto no caso do manobrista ainda não há suspeitos detidos. Sobre isso, o delegado declarou que as circunstâncias dos crimes foram diferentes: "Com relação ao empresário, conseguimos porque foi no Centro, num local habitado onde você tinha mais recursos, então a coisa fluiu mais fácil. Já o do manobrista foi mais retirado, câmeras com dificuldade, as imagens de péssima qualidade, e então passamos a fazer uma investigação com relação à própria vítima, para saber com quem ela se relacionava, se sofria algum tipo de ameaça. Nós vamos dar uma resposta no tempo certo".>