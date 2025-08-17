Itapuã

Vídeo mostra homem agredindo mulher dentro do carro em Vila Velha

Ele saiu do carro para urinar. Ao retornar, discute com a mulher e vai para o lado do carona. Nas imagens, dá para ver ele chutando a companheira

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 18:02

Uma câmera de videomonitoramento flagrou um técnico em segurança do trabalho agredindo a companheira de 43 anos dentro de um carro, no bairro Itapuã, em Vila Velha, na noite de sábado (16). O caso aconteceu na Avenida São Paulo.

Ele foi preso em flagrante por lesão corporal qualificada na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado para o Centro de Triagem no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Na filmagem, o homem desce do carro para urinar na frente de um condomínio. Na sequência, a esposa dele sai do carona e vai para o banco do motorista. Ao retornar para o veículo, o técnico começa a discutir com a mulher e logo vai para o lado do carona e chuta a esposa. O homem ficou pouco tempo dentro do veículo, saiu de novo e deu chutes na porta do carro.

Um motoboy, que viu a briga, aparece para defender a mulher e o homem também parte para cima dele. Outras pessoas também aparecem para defender a mulher.

De acordo com o boletim de ocorrência confeccionado pela Polícia Militar, testemunhas contaram aos policiais que a vítima foi atingida no rosto e no peito, além de ser agredida verbalmente.

Moradores chamaram a polícia. Os agentes de segurança encontraram a mulher assustada, com ferimento na sobrancelha. Ela não quis representar contra o suspeito, mas testemunhas filmaram as agressões e as entregaram aos policiais.

Com informações de Caique Verli, da TV Gazeta.

