Três pessoas ficam feridas após ataque de encapuzados em bar no Norte do ES

Segundo a PM, suspeitos podem ter sido flagrados dias antes andando armados em outro bairro da cidade; vítimas foram encaminhas para o hospital

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de agosto de 2025 às 15:51

Duas mulheres e um homem ficaram feridos após serem atingidos durante um tiroteio que aconteceu no sábado (16) em um bar localizado no bairro Pedra D'água, em São Mateus, na Região Norte do Espírito Santo.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que dois suspeitos encapuzados atiraram contra pessoas que estavam no local. Uma mulher foi atingida no braço e na cintura, já a outra foi atingida no pé. Além delas, um homem levou um tiro na perna e outro na região genital.

Os atiradores estariam usando as mesmas roupas de suspeitos flagrados armados em uma filmagem registrada por câmeras de segurança de um outro bar que fica no bairro Seac, na cidade. As vítimas foram socorridas por populares e encaminhadas ao Hospital Roberto Silvares, no município. O estado de saúde atual dos feridos não foi divulgado.

A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181).

