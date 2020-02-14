Rede Gazeta vai ter mais de 60h de cobertura do Carnaval de Vitória

Direto do Sambão do Povo, em Vitória, a Rede Gazeta vai comandar a transmissão dos desfiles do Carnaval de Vitória 2020. A cobertura vai mobilizar cerca de 140 profissionais da empresa, entre jornalistas e técnicos, e se estenderá por 64h30 ininterruptos, começando na manhã desta sexta-feira (14) e se estendendo até domingo (16).
No site de A Gazeta, a publicação de conteúdos sobre os desfiles do Carnaval de Vitória começará na sexta-feira pela manhã e terminará apenas no domingo. Cerca de 40 profissionais da equipe de reportagem participarão dos dois dias de cobertura.
De acordo com Elaine Silva, editora-chefe da Redação Multimídia, serão produzidas galerias com fotos dos desfiles, do camarote ZigZag e do Varandão Litoral; matérias mostrando o perfil das escolas, altos e baixos de cada uma e o funcionamento do Sambão do Povo; além, é claro, de muita interação pelas redes socais.
"Durante a madrugada de sábado para o domingo, nossos repórteres passarão flashs ao vivo para a CBN Nacional, com atualizações dos desfiles, além de toda a cobertura pelo site de A Gazeta e conteúdos que serão publicados nas nossas mídias sociais. Já no dia seguinte ao desfile, as pessoas que não acompanharam a cobertura ao vivo poderão conferir o que aconteceu através de um compilado dos melhores momentos dos desfiles que será publicado no site", explica.
TV GAZETA E PORTAL G1/ES
A TV Gazeta vai ter uma programação direta do Sambão do Povo nesta sexta-feira (14) pela manhã. Os apresentadores do Bom Dia ES usarão o estúdio que está sendo montado no local em uma edição especial do telejornal.
À noite, os desfiles serão transmitidos em tempo real pelo G1/ES a partir das 21h15, com o comando dos jornalistas André Falcão e Carol Monteiro, da TV Gazeta, e apoio da repórter Naiara Arpini, interagindo nas redes sociais. Os comentários ficarão por conta Armando Chafik e Iamara Nascimento, especialistas e pesquisadores em carnaval capixaba.
Já no sábado, a TV Gazeta transmite os desfiles do grupo especial após o BBB20, às 22h45. Os apresentadores serão Daniela Abreu e Mário Bonella, com o apoio de Naiara Arpini. Os comentaristas serão Jace Theodoro, da Coluna Ziriguidum, Iamara Nascimento e Gleydison Santos. Em ambos os dias, repórteres estarão na concentração, dispersão, pista e arquibancada trazendo informações sobre as escolas. O portal G1/ES também fará a transmissão a partir das 21h30.
O editor de operação e programação da TV, Gabriel Moura, conta que 18 câmeras - entre drones, grua e steadicam -, estarão no sambão para garantir as melhores imagens para o público que estiver em casa.
Outra novidade para este ano será que no sábado (15), depois do AG TV, às 14h30, haverá a exibição de um compacto de 30 minutos com os melhores momentos dos desfiles das escolas do Grupo de Acesso A de sexta-feira.
O editor-chefe de telejornalismo, Bruno Dalvi, explica que cerca de 100 profissionais das equipes de jornalismo, produção, engenharia e programação serão responsáveis por levar a melhor cobertura em audiovisual para os espectadores durantes os dois dias de folia.
"Contamos com o apoio da tecnologia para levar a emoção da avenida para quem está em casa, mas a sintonia entre as equipes durante a transmissão é fundamental para que toda a transmissão ocorra bem", avalia.
PREPARAÇÃO DA COBERTURA
A preparação da cobertura completa do carnaval capixaba começou bem antes das escolas entrarem na avenida. Além dos desfiles das escolas de samba, a Rede Gazeta vem se planejando desde outubro de 2019 para ter a maior produção de conteúdo jornalístico já realizada.
"Pensamos em fazer algo com as comunidades. Chamamos as escolas de samba para que eles indicassem pessoas para contar o que é esse período de carnaval e como ele mobiliza a comunidade. Transformamos esses depoimentos gravados em vídeos, divulgados diariamente na última semana. Durante todo o projeto, procuramos usar os mais variados formatos para contar as histórias: vídeos, galeria de fotos, AMP Stories, podcast, matérias, enquetes e redes sociais", lembra Elaine Silva.
Também foram produzidos, pela equipe do Divirta-se, ensaios fotográficos com as rainhas das escolas de samba e agenda completa dos ensaios e eventos das agremiações.
Já a TV Gazeta produziu uma série especial de reportagens com as escolas de samba, apresentando cada uma delas, além da eleição da Garota do Samba.
PROJETOS DA REDAÇÃO MULTIMÍDIA
ESse Samba - A Gazeta pediu às escolas para que enviassem registros feitos das atividades nos barracões e ensaios, com o olhar deles. O material foi editado pela equipe do jornal, transformado em vídeo e publicado no site e nas mídias sociais.
DNA do samba: o som das baterias - Podcasts detalharam as características de cada bateria de escola do Grupo Especial de Vitória. Nesse material, é apresentado o que marca o samba da escola, quais os instrumentos e sons que são únicos.
História de cada escola - A Gazeta produziu uma série especial contando a história de cada escola do Grupo Especial, através de galerias de fotos e vídeos.
Onde Nasce o Samba- Convidamos os moradores das comunidades onde as escolas de samba do grupo especial nasceram para que eles apresentassem o bairro, destacando os pontos fortes do local e a ligação com as agremiações. O resultado pode ser conferido pelo leitor na edição impressa de A Gazeta, a partir de sábado (15), e também no site.
Coluna Ziriguidum - a coluna mais tradicional do carnaval de Vitória está sendo publicada no site de A Gazeta e no jornal impresso de final de semana. Jace Theodoro conta os bastidores das escolas, personagens do carnaval, novidades e inovações no mundo do samba e da folia.
Votações e sorteios - No site de A Gazeta, os leitores puderam escolher o melhor samba-enredo e vão poder opinar, no próximo domingo (16), sobre qual escola deve ser a campeã do Carnaval de Vitória. Na última quinta-feira, ainda foram sorteados de dois pares de convites do Varandão Litoral no Instagram.