Rede Gazeta vai ter mais de 60h de cobertura do Carnaval de Vitória

ES - Vitória - Estúdio TV Gazeta no Sambão do Povo - Editoria: Cidades Crédito: Vitor Jubini

No site de A Gazeta , a publicação de conteúdos sobre os desfiles do Carnaval de Vitória começará na sexta-feira pela manhã e terminará apenas no domingo. Cerca de 40 profissionais da equipe de reportagem participarão dos dois dias de cobertura.

muita interação pelas redes socais. De acordo com Elaine Silva, editora-chefe da Redação Multimídia, serão produzidas galerias com fotos dos desfiles, do camarote ZigZag e do Varandão Litoral ; matérias mostrando o perfil das escolas, altos e baixos de cada uma e o funcionamento do Sambão do Povo; além, é claro, de

"Durante a madrugada de sábado para o domingo, nossos repórteres passarão flashs ao vivo para a CBN Nacional, com atualizações dos desfiles, além de toda a cobertura pelo site de A Gazeta e conteúdos que serão publicados nas nossas mídias sociais. Já no dia seguinte ao desfile, as pessoas que não acompanharam a cobertura ao vivo poderão conferir o que aconteceu através de um compilado dos melhores momentos dos desfiles que será publicado no site", explica.

Iamara Nascimento e Armando Chafik estão entre os comentaristas da TV Gazeta Crédito: Edson Guidoni/Divulgação

TV GAZETA E PORTAL G1/ES

A TV Gazeta vai ter uma programação direta do Sambão do Povo nesta sexta-feira (14) pela manhã. Os apresentadores do Bom Dia ES usarão o estúdio que está sendo montado no local em uma edição especial do telejornal.

À noite, os desfiles serão transmitidos em tempo real pelo G1/ES a partir das 21h15, com o comando dos jornalistas André Falcão e Carol Monteiro, da TV Gazeta, e apoio da repórter Naiara Arpini, interagindo nas redes sociais. Os comentários ficarão por conta Armando Chafik e Iamara Nascimento, especialistas e pesquisadores em carnaval capixaba.

Já no sábado, a TV Gazeta transmite os desfiles do grupo especial após o BBB20, às 22h45. Os apresentadores serão Daniela Abreu e Mário Bonella, com o apoio de Naiara Arpini. Os comentaristas serão Jace Theodoro, da Coluna Ziriguidum, Iamara Nascimento e Gleydison Santos. Em ambos os dias, repórteres estarão na concentração, dispersão, pista e arquibancada trazendo informações sobre as escolas. O portal G1/ES também fará a transmissão a partir das 21h30.

O editor de operação e programação da TV, Gabriel Moura, conta que 18 câmeras - entre drones, grua e steadicam -, estarão no sambão para garantir as melhores imagens para o público que estiver em casa.

AG TV, às 14h30, haverá a exibição de um compacto de 30 minutos com os melhores momentos dos desfiles das escolas do Outra novidade para este ano será que no sábado (15), depois do, às 14h30, haverá a exibição de um compacto de 30 minutos com os melhores momentos dos desfiles das escolas do Grupo de Acesso A de sexta-feira.

Nova Redação A Gazeta/CBN aumenta produção e distribuição de notícias 24 horas Crédito: Ricardo Medeiros

O editor-chefe de telejornalismo, Bruno Dalvi, explica que cerca de 100 profissionais das equipes de jornalismo, produção, engenharia e programação serão responsáveis por levar a melhor cobertura em audiovisual para os espectadores durantes os dois dias de folia.

"Contamos com o apoio da tecnologia para levar a emoção da avenida para quem está em casa, mas a sintonia entre as equipes durante a transmissão é fundamental para que toda a transmissão ocorra bem", avalia.

Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira

PREPARAÇÃO DA COBERTURA

A preparação da cobertura completa do carnaval capixaba começou bem antes das escolas entrarem na avenida. Além dos desfiles das escolas de samba, a Rede Gazeta vem se planejando desde outubro de 2019 para ter a maior produção de conteúdo jornalístico já realizada.

"Pensamos em fazer algo com as comunidades. Chamamos as escolas de samba para que eles indicassem pessoas para contar o que é esse período de carnaval e como ele mobiliza a comunidade. Transformamos esses depoimentos gravados em vídeos, divulgados diariamente na última semana. Durante todo o projeto, procuramos usar os mais variados formatos para contar as histórias: vídeos, galeria de fotos, AMP Stories, podcast, matérias, enquetes e redes sociais", lembra Elaine Silva.

Também foram produzidos, pela equipe do Divirta-se, ensaios fotográficos com as rainhas das escolas de samba e agenda completa dos ensaios e eventos das agremiações.

Sambão do Povo Crédito: Secundo Rezende

TV Gazeta produziu uma série especial de reportagens com as escolas de samba, apresentando cada uma delas, além da eleição da Já aproduziu uma série especial de reportagens com as escolas de samba, apresentando cada uma delas, além da eleição da Garota do Samba

PROJETOS DA REDAÇÃO MULTIMÍDIA

ESse Samba - A Gazeta pediu às escolas para que enviassem registros feitos das atividades nos barracões e ensaios, com o olhar deles. O material foi editado pela equipe do jornal, transformado em vídeo e publicado no site e nas mídias sociais. pediu às escolas para que enviassem registros feitos das atividades nos barracões e ensaios, com o olhar deles. O material foi editado pela equipe do jornal, transformado em vídeo e publicado no site e nas mídias sociais.

DNA do samba: o som das baterias - Podcasts detalharam as características de cada bateria de escola do Grupo Especial de Vitória. Nesse material, é apresentado o que marca o samba da escola, quais os instrumentos e sons que são únicos.

História de cada escola - A Gazeta produziu uma série especial contando a história de cada escola do Grupo Especial, através de galerias de fotos e vídeos. produziu uma série especial contando a história de cada escola do Grupo Especial, através de galerias de fotos e vídeos.

Onde Nasce o Samba- Convidamos os moradores das comunidades onde as escolas de samba do grupo especial nasceram para que eles apresentassem o bairro, destacando os pontos fortes do local e a ligação com as agremiações. O resultado pode ser conferido pelo leitor na edição impressa de A Gazeta, a partir de sábado (15), e também no site.

Coluna Ziriguidum - a coluna mais tradicional do carnaval de Vitória está sendo publicada no site de A Gazeta e no jornal impresso de final de semana. Jace Theodoro conta os bastidores das escolas, personagens do carnaval, novidades e inovações no mundo do samba e da folia. a coluna mais tradicional do carnaval de Vitória está sendo publicada no site dee no jornal impresso de final de semana. Jace Theodoro conta os bastidores das escolas, personagens do carnaval, novidades e inovações no mundo do samba e da folia.

A Gazeta, os leitores puderam escolher o Varandão Litoral no Instagram. Votações e sorteios - No site de, os leitores puderam escolher o melhor samba-enredo e vão poder opinar, no próximo domingo (16), sobre qual escola deve ser a campeã do Carnaval de Vitória. Na última quinta-feira, ainda foram sorteados de dois pares de convites dono Instagram.