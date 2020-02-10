Rádio Litoral estreia dois podcasts sobre o Carnaval de Vitória

Tiago Silvares, apresentador do podcast "Carnaval Legal" Crédito: Divulgação/Rádio Litoral

Não vai faltar informação para os ouvintes da Rádio Litoral antes de cair na folia. Já está disponível nas plataformas digitais o podcast "Carnaval Legal", que apresenta os bastidores dos desfiles das escolas de samba do Espírito Santo. A cada episódio, o público vai descobrir as histórias que serão contadas na avenida e conhecer os profissionais que preparam o desfile. Outro programa é o "Viva Samba na Litoral", com entrevistas ao vivo.

O "Carnaval Legal" traz sete episódios, cada um com uma escola do Grupo Especial do Carnaval de Vitória, que desfilam no próximo sábado (15), no Sambão do Povo: Independente de Boa Vista, Novo Império, MUG, Unidos de Jucutuquara, Imperatriz do Forte, Unidos da Piedade e Independentes de São Torquato. A apresentação fica a cargo do radialista Tiago Silvares.

"O programa coloca em evidência componentes das escolas de samba que normalmente não aparecem tanto, que estão nos bastidores da construção do espetáculo, com funções que não são conhecidas pelo público", adianta Edson Guidoni, produtor da atração.

No primeiro episódio, sobre a Boa Vista, atual campeã do Carnaval de Vitória, participam as destaques Lorena Fafá e Laila Martins, que vivem em Angola e no Rio de Janeiro, respectivamente. Elas dividem com o público as preocupações e os preparativos de quem participa dos desfiles mesmo morando longe da comunidade.

O público também pode conhecer o papel do profissional da Harmonia, cujas responsabilidades começam muito antes dos desfiles. O programa ainda explica o trabalho do enredista, o responsável pela pesquisa e escrita da base de informações que dá corpo ao enredo de uma escola de samba.

"Essa iniciativa de criar conteúdos sobre o Carnaval de Vitória no formato podcast abre uma oportunidade de sair dos meios tradicionais e alcançar novos públicos, principalmente os de fora do Espírito Santo", completa Guidoni. Entre os convidados do programa estão o enredista Léo Soares, o diretor de harmonia Elton Brás e o coordenador de destaques Alex Alves.

Abaixo, o link pra conferir o episódio dedicado à Mocidade Unida da Glória:

No decorrer desta semana, serão postados os episódios sobre a Unidos de Jucutuquara, a Unidos de Piedade e a Independentes de São Torquato.

SAMBA NO PÉ

Iamara Nascimento e Armando Chafik estão entre os apresentadores do "Viva Samba na Litoral" Crédito: Edson Guidoni/Divulgação

Outro produto de carnaval da 120,3 FM é o "Viva Samba na Litoral", uma parceria com o portal Viva Samba. Trata-se de um programa de entrevistas ao vivo, com participação das escolas do Grupo Especial da folia capixaba.

A atração também está sendo disponibilizada em podcast nas plataformas de áudio (Spotify e Google Podcasts). A apresentação é de Edson Guidoni, Iamara Nascimento e Armando Chafik (os dois últimos serão comentaristas na transmissão da TV Gazeta e G1/ES, respectivamente).

Além dos bastidores sobre a preparação para os desfiles, o podcast conta com quadros sobre as notícias do Carnaval de Vitória, um manual sobre os quesitos (um quesito a cada episódio), a agenda de ensaios/eventos e fofocas do mundo do samba. É um programa descontraído, que promete não só informar, mas também divertir.

São 10 episódios com participação das sete escolas do grupo especial. Abaixo, ouça o podcast da Imperatriz do Forte.