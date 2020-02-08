Disputa quente para participar da elite do Carnaval de Vitória

O presidente da Liga Espírito Santense das Escolas de Samba (Lieses), Edson Rodrigues de Freitas Neto, destaca que a cada ano as agremiações têm se dedicado mais a fazer um bom desfile. No caso das que se apresentam às sextas-feiras, além da disputa para alcançar a elite do Carnaval, Edson Neto aponta que há uma preocupação em não cair para o grupo B, que desfila às quintas-feiras e ainda atrai pouca atenção, embora seja um dia de apresentações gratuitas.