Ainda dá tempo de curtir os desfiles das escolas de samba em Vitória

A menos de uma semana para o início do Carnaval de Vitória, ainda dá tempo de comprar ingressos para curtir os desfiles das escolas no Sambão do Povo, em Mário Cypreste, na região de Santo Antônio. Para os foliões mais animados, há opções nas arquibancadas, mesas e camarotes da sexta-feira (14) e do sábado (15). Na apresentação das agremiações de quinta-feira (13), não há cobrança de ingresso e a arquibancada estará liberada.
Os ingressos podem ser adquiridos no endereço eletrônico www.carnavaldevitoria.com.br e custam a partir de R$ 25. Para a arquibancada, também é possível comprar o ingresso diretamente no Sambão, das 18 às 22 horas, segundo Edson Rodrigues de Freitas Neto, presidente da Liga Espírito Santense das Escolas de Samba (Lieses), entidade que está à frente das agremiações que vão desfilar na quinta e na sexta. Confira o dia em que sua escola do coração vai entrar na avenida e corre para garantir o seu ingresso!
ORDEM DOS DESFILES
- QUINTA-FEIRA (13/2)
- Abertura: 20 horas
- Início: 21 horas
- Tradição Serrana
- União Jovem de Itacibá
- Mocidade Serrana
- Independentes de Eucalipto
- Império de Fátima
- SEXTA-FEIRA (14/2)
- Abertura: 20 horas
- Início: 22 horas
- Pega no Samba
- Chega Mais
- Andaraí
- Rosas de Ouro
- Chegou o que Faltava
- Unidos de Barreiros
- Mocidade da Praia
Boa Vista, Jucutuquara e MUG fazem ensaio técnico no Sambão do Povo
- SÁBADO (15/2)
- Abertura: 20 horas
- Início: 22 horas
- Unidos da Piedade
- Jucutuquara
- MUG
- Boa Vista
- Imperatriz do Forte
- Novo Império
- São Torquato
PARA COMPRAR
- Site: www.carnavaldevitoria.com.br
- Arquibancada: a partir de R$ 25 (valor referente à meia-entrada, na sexta). O ingresso para essa área também pode ser comprado diretamente no Sambão do Povo, das 18 às 22 horas.
- Mesa: R$ 500 (quatro lugares e só tem para a sexta-feira)
- Camarote: a partir de R$ 60 (valor referente à meia-entrada para pista, na sexta)