Aprenda a fazer seu próprio arco de Carnaval e dê um charme à sua fantasia

Nos bloquinhos de rua, tem gente que faz uma superprodução, com fantasia incrementada e tudo. E tem também aqueles que gostam de usar um acessório ou outro só para entrar no clima, fazer graça e tirar umas fotos, claro. As tiaras são perfeitas para compor o look!

As floridas dão um toque mais romântico ao visual carnavalesco. E com muita criatividade, dá para criar arquinhos com temas diversos. Os de EVA também são superfáceis de fazer!

Convidamos a designer de moda Mariana Lucas para ensinar um passo a passo para quem quiser fazer o próprio enfeite de cabeça. É só clicar e assistir!

Data: 03/03/2020 - ES - Vitória - Mariana Lucas, designer - Foto: Carlos Alberto Silva Crédito: Carlos Alberto Silva