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Acessório

Aprenda a fazer seu próprio arco de Carnaval e dê um charme à sua fantasia

As tiaras ajudam a compor o look da folia. Ensinamos o passo a passo de dois modelos diferentes: um com EVA e outro todo florido

Publicado em 12 de Fevereiro de 2020 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2020 às 16:42
Nos bloquinhos de rua, tem gente que faz uma superprodução, com fantasia incrementada e tudo. E tem também aqueles que gostam de usar um acessório ou outro só para entrar no clima, fazer graça e tirar umas fotos, claro. As tiaras são perfeitas para compor o look! 
As floridas dão um toque mais romântico ao visual carnavalesco. E com muita criatividade, dá para criar arquinhos com temas diversos. Os de EVA também são superfáceis de fazer!
Convidamos a designer de moda Mariana Lucas para ensinar um passo a passo para quem quiser fazer o próprio enfeite de cabeça. É só clicar e assistir!
Data: 03/03/2020 - ES - Vitória - Mariana Lucas, designer - Foto: Carlos Alberto Silva Crédito: Carlos Alberto Silva

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