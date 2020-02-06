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Inspiração

Aprenda a fazer uma make masculina incrível para arrasar no carnaval

Homens também gostam de ousar no look da folia! Dentro do quadro 'Como faz', veja o passo a passo de uma maquiagem para se transformar no  Aquaman

Publicado em 06 de Fevereiro de 2020 às 17:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2020 às 17:25
Kaiky Plaster de Aquaman, make feita pelo maquiador Ricardo Silveira para a série "Como faz" Crédito: Carlos Alberto Silva
Para homens apaixonados pelo Carnaval, a montagem do look para desfilar ou para simplesmente curtir a folia nos bloquinhos de rua é muito importante. Uns capricham na fantasia para viver um dia como seu personagem favorito. E há aqueles que gostam de investir numa make incrível.
Com criatividade e muito brilho, não tem como dar errado. Mas para quem não quiser só jogar uma purpurina no rosto, vale ousar um pouco mais. 

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No vídeo da série "Como faz" desta semana, o maquiador Ricardo Silveira ensina um passo a passo de uma maquiagem masculina para quem quiser virar o Aquaman. Os tons azuis, claro, vão dominar. Separe uns três tipos diferentes de glitter, sombras, batom líquido e uns apetrechos a mais. O resultado é de arrasar!  Confira e tente fazer em casa!

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