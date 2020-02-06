Aprenda a fazer uma make masculina incrível para arrasar no carnaval

Kaiky Plaster de Aquaman, make feita pelo maquiador Ricardo Silveira para a série "Como faz" Crédito: Carlos Alberto Silva

Para homens apaixonados pelo Carnaval, a montagem do look para desfilar ou para simplesmente curtir a folia nos bloquinhos de rua é muito importante. Uns capricham na fantasia para viver um dia como seu personagem favorito. E há aqueles que gostam de investir numa make incrível.

Com criatividade e muito brilho, não tem como dar errado. Mas para quem não quiser só jogar uma purpurina no rosto, vale ousar um pouco mais.

Já escolheu qual figura você quer ser este ano? Pirata, zumbi, palhaço, zorro... Inspiração não falta!