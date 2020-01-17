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Ideias para você customizar seu abadá e arrasar no carnaval

Em mais um vídeo da série 'Como faz?' vamos ensinar o passo a passo de dois modelos diferentes de customização de camisas de abadás para quem quer personalidade e estilo na folia

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 15:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 15:47
Mila Vieira, designer de moda, ensina como faz para customizar abadás Crédito: Reprodução
Falta pouco para o Carnaval. E já tem gente se preparando para pular a folia. Seja em algum camarote, seja em micaretas, atrás de trios, seja em bloquinhos de rua, o abadá é indispensável! Mas o seu não precisa ser igual ao de todo mundo! Com um pouquinho de criatividade, dá para deixar sua peça mais estilosa e personalizada!

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Na onda do faça você mesmo, fomos atrás de ideias para te inspirar customizar seu próprio abadá!
Em mais um vídeo da série Como faz?, a designer de moda Mila Vieira mostra o passo a passo de como transformar sua peça! São dois modelos diferentes e superfáceis de fazer! Assista!

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