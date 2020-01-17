Ideias para você customizar seu abadá e arrasar no carnaval

Falta pouco para o Carnaval. E já tem gente se preparando para pular a folia. Seja em algum camarote, seja em micaretas, atrás de trios, seja em bloquinhos de rua, o abadá é indispensável! Mas o seu não precisa ser igual ao de todo mundo! Com um pouquinho de criatividade, dá para deixar sua peça mais estilosa e personalizada!