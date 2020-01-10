Qual a quantidade certa de protetor solar para cada parte do corpo?

Data: 06/01/2020 - ES - Vitória - Ingrid Telles, dermatologista, ensina como aplicar o protetor solar Crédito: Fernando Madeira

Você até pode passar filtro solar toda vez que sai de casa e vai à praia. Mas se não estiver usando na quantidade certa vai continuar com a pele desprotegida. Então, como saber quanto de protetor aplicar no rosto e no corpo? Para isso exista a regra da colher de chá, que foi divulgada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.

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A dermatologista Ingrid Telles mostra como medir essa quantidade para um adulto e para uma criança pequena. Veja o vídeo: