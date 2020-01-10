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Qual a quantidade certa de protetor solar para cada parte do corpo?

Dermatologista mostra a regra da colher de chá para ensinar o jeito correto de usar filtro solar em adulto e em crianças pequenas

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 18:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 18:30
Data: 06/01/2020 - ES - Vitória - Ingrid Telles, dermatologista, ensina como aplicar o protetor solar Crédito: Fernando Madeira
Você até pode passar filtro solar toda vez que sai de casa e vai à praia. Mas se não estiver usando na quantidade certa vai continuar com a pele desprotegida. Então, como saber quanto de protetor aplicar no rosto e no corpo? Para isso exista a regra da colher de chá, que foi divulgada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.

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A dermatologista Ingrid Telles mostra como medir essa quantidade para um adulto e para uma criança pequena. Veja o vídeo:
É exatamente isso! Dá para medir na colher a dose de produto necessária para se proteger dos efeitos nocivos do sol. Faça algumas vezes antes de sair de casa. Depois você vai se acostumar e nem vai precisar recorrer a esse artifício mais.

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