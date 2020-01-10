Qual a quantidade certa de protetor solar para cada parte do corpo?

Você até pode passar filtro solar toda vez que sai de casa e vai à praia. Mas se não estiver usando na quantidade certa vai continuar com a pele desprotegida. Então, como saber quanto de protetor aplicar no rosto e no corpo? Para isso exista a regra da colher de chá, que foi divulgada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.
A dermatologista Ingrid Telles mostra como medir essa quantidade para um adulto e para uma criança pequena. Veja o vídeo:
É exatamente isso! Dá para medir na colher a dose de produto necessária para se proteger dos efeitos nocivos do sol. Faça algumas vezes antes de sair de casa. Depois você vai se acostumar e nem vai precisar recorrer a esse artifício mais.