Esqueceu o protetor e se queimou? Veja o que fazer

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Em plenas férias de verão, fica difícil resistir ao sol. Mas naquela ânsia de colocar logo os pés na areia, tem gente que acaba saindo de casa sem o protetor. Só depois da praia é que vai ver o estrago.

Abusou e virou um pimentão? Para tudo tem jeito. Até para quem esqueceu essa regrinha básica do filtro solar. E tem gente que “esquece” de propósito na tentativa de “pegar uma corzinha”.

Um erro muito comum e nada inocente, segundo a dermatologista Endrika Trindade Magnago. “Muitas pessoas acham bonito ficar com marquinha de biquíni. Acham que esse bronzeado é saudável. Mas não é. O bronzeado significa inflamação. É quando a pele passa por processo inflamatório e tem pigmentação, que é uma reação de proteção do corpo a uma lesão. Ou seja, quanto mais bronzeada a pele, mais processo inflamatório ela sofreu, mais agressão”, explica.

O problema, diz Endrika, é que há consequências de curto e de longo prazo. “Quando a pele sofre essa queimadura, os efeitos são irreversíveis.”

QUANTIDADE

Querer atingir o dourado do verão em um dia só é outra péssima escolha, segundo a médica. “Muita gente até passa protetor, mas vai para o sol e fica exposta por três, quatro horas, achando que vai ficar com uma cor linda e que não tem problema. Mas protetor solar não é 100%. Ele não é passaporte para o sol. Até porque a maioria das pessoas usa só um terço da quantidade do produto que deveria”, observa a dermatologista.

Para saber a dose certa de proteção, há algumas medidas. “A regra diz que é preciso uma colher de chá de protetor para espalhar na cabeça, rosto e pescoço. Mais duas colheres para cada perna, uma para cada braço, uma para tronco e outra para costas”, detalha a dermatologista Krishna Sandoval.

Se o estrago foi feito, o jeito é buscar uma forma de aliviar a ardência. “Pode passar uma loção calmante à base de calamina ou borrifar uma água termal. Um banho frio também ajuda”, sugere Krishna.

Mas o ideal, diz a médica, é não chegar a esse ponto, claro. “Uma queimadura mais leve pode nem causar descamação. Mas há outras que dão até bolhas ou, nos casos mais graves, levar até à internação.”

As pessoas ainda erram muito na hora de passar o protetor. “Além de não aplicar na quantidade recomendada, muitas esquecem de espalhar em todas as áreas, como nuca e orelhas. Ou não reaplicam depois de duas horas ou depois de sair da água”, afirma Krishna.

É preciso, acrescenta Endrika, aplicar o filtro pelo menos 20 minutos antes de se expor ao sol.

Outra regra é em relação ao horário de exposição ao sol, que continua sendo desaconselhado entre 10h e 16h. “Tem quem faça uma queimadura em cima da outra. Na hora você vê vermelhidão, bolha, descamação. Mas lá na frente, vai ser uma pele que vai envelhecer mais rápido ou que terá mais chance de câncer de pele”, alerta Krishna.

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SOS VERÃO

Estrago feito. O que fazer?

Hidrate

- Se a queimadura foi no rosto, faça compressas frias no local. Pode ser com chá gelado de camomila. Água termal também é indicada.

- Um banho de água fria também ajuda a aliviar a ardência.

- Aposte em loções hidratantes pós-sol com substâncias calmantes, como aloevera, calamina, glicerina ou ureia.

Descascou?

Muitas vezes, só de hidratar a área queimada pode evitar a descamação. Se tiver bolhas, não as estoure. Mas se descascar, não puxe a pele. Capriche na proteção antes de se expor ao sol novamente, pois a pele está mais fina e sensível. Uma nova queimadura pode gerar sardas e outros efeitos nocivos de longo prazo.

MELHOR É PREVENIR

Protetor já

- Passe o filtro solar pelo menos 20 minutos antes de se expor ao sol.

- Escolha um filtro solar com proteção UVA e UVB, com fator mínimo 30 e de acordo com seu tipo de pele.

- Aplique o protetor no seu corpo todo sem roupa antes de sair de casa e durante a exposição a cada duas horas ou sempre que sair da água, com a pele seca.

- Aposte em roupas com proteção UV, bonés ou chapéus de aba larga.

- Um guarda-sol com tecido grosso é essencial.

Evite erros

- Procure espalhar o filtro direito em todo o corpo e em pequenas áreas, como mãos, pés, nuca e orelhas.

- Reaplique o protetor a cada duas horas ou sempre que sair da água, com a pele seca.

- Evite se expor ao sol nos horários mais quentes do dia, quando a radiação atinge seu grau máximo

- Dias nublados também queimam. Por isso, mesmo que só tenha mormaço, proteja-se.

Dá pra pegar uma corzinha?

Gradativamente dá sim. Mas não tente ficar bronzeado em um dia só. A cor vai se fixando gradativamente. Não deixe de usar o filtro solar

Fator mínimo: Usar um produto com fator mais baixo (mínimo de 30) é melhor do que não usar nada por umas horinhas